Зеленский дал Лукашенко неделю на демонтаж ретрансляторов, которые корректируют удары рф

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Беларуси вдоль границы с Украиной размещены ретрансляторы, которые используются для корректировки ударов рф. Глава государства подчеркнул, что у Минска есть неделя, чтобы демонтировать соответствующее оборудование.

Заявление Зеленского приводит Укринформ.

25 мая 2026, 17:01 Участие режима Лукашенко в войне россии против Украины: хронология В первые месяцы войны Беларусь стала плацдармом российского наступления, а в 2023–2024 годах – важным тылом армии рф. Последние же два года Минск стал частью ядерного шантажа рф. Хронология вовлечения Беларуси в полномасштабное вторжение рф – на инфографике.

По его словам, россия продолжает попытки втянуть руководителя Беларуси Александра Лукашенко в войну против Украины, и размещение таких ретрансляторов является одним из признаков этого.

«Там ретрансляторы на соответствующих вышках. Он (Лукашенко – ред.) может это снять. К чему слова о том, что он не хочет быть в войне? Пусть он уберет это оборудование, пусть выключит это оборудование. Думаю, недели ему будет достаточно, чтобы это сделать. Почему я говорю о неделе, ведь теперь каждый день из-за этого гибнут наши мирные жители, раненые дети. Если он этого не сделает, то сделаем мы», – сказал президент.

Зеленский также прокомментировал недавние извинения Лукашенко перед ним. Президент напомнил, что после начала полномасштабного вторжения россия наносила удары по Украине и с территории Беларуси. По его словам, Лукашенко тогда звонил по телефону и тоже извинялся, утверждая, что не контролирует ситуацию. В связи с этим президент подчеркнул, что не доверяет словам белорусского руководства.

«Александр Григорьевич Лукашенко, руководитель Беларуси – страны, которая является нашим соседом. Безопасность на границе для нас очень важна. И он прекрасно понимает, что мы же взрослые уже ребята, правильно. Никто не обижается просто на личные слова. Если обида моей страны, будем обижаться и не забудем, если это личные какие-то вещи – извинился и слава Богу, скажем так», – добавил он.

Напомним, недавно Лукашенко извинился за резкие слова в адрес президента Зеленского, подчеркнув, что со стороны Минска не стоит ждать военных действий.

Стоит также отметить, что в феврале Зеленский заявлял об уничтожении на территории Беларуси нескольких ретрансляторов ударных дронов «шахед», которыми осуществлялась корректировка атак по Украине. Он также говорил, что россия планирует развернуть новые станции управления дронами на ВОТ и в Беларуси.

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