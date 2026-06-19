В Кремле заявили о готовности к переговорам с ЕС, но поставили новое условие

Политика
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Россия готова начать переговорный процесс с Европейским Союзом касательно войны в Украине и других вопросов. В то же время пресс-секретарь Песков призвал сделать это не с позиции силы, иначе диалог не будет иметь смысла.
РИА Новости

Российская федерация готова начать переговоры с Европейским Союзом по урегулированию войны в Украине, однако будет избегать диалога с позиции силы.

Об этом заявил пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков, пишет агентство ТАСС.

Песков заявил, что разговоры с россией с позиции силы ни к чему не приведут, однако согласился, что контакты с Европейским Союзом необходимы «с точки зрения здравого смысла» для обсуждения большого количества вопросов на повестке дня.

Зеленский зовёт путина на разговор. Почему Киеву нужна встреча, которой боится КремльПочему Киев продолжает добиваться личной встречи с путиным, несмотря на нежелание Кремля идти на прямой диалог? Какие возможности и риски несут такие переговоры для Украины, и способна ли одна встреча приблизить мир или стать новой политической ловушкой.

Он отметил, что именно европейская сторона была инициатором сведения двусторонних контактов к нулю. А позицию ЕС о необходимости общения с россией с позиции силы назвал «некомпетентностью и глупостью» европейских политиков.

«Это огромная ошибка – следует ли она из некомпетентности, из их дезинформированности или их глупости – точно мы не знаем, но это факт», – сказал он.

Также Песков добавил, что для участия в переговорном процессе Европе следует ознакомиться якобы с реальным положением дел, в частности в «украинском конфликте». При этом он отметил, что Киев якобы сейчас находится в «очень трудном положении и продолжает придерживаться линии, которая не направлена на переговоры».

Вместе с этим в рф заявили, что продолжат удары по Украине.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу абсолютно справедливым ответом на массированную атаку Кремля на Киев и Лавру. В то же время президент призвал рф прекратить войну и сесть за стол переговоров.

На этом настаивает и лидер Америки Дональд Трамп. Президент Соединенных Штатов назвал продолжение войны россией против Украины «просто безумием» и призвал Москву заключить мирное соглашение.

Тем временем лидеры ряда стран ЕС раскритиковали главу Европейского совета Антониу Кошту из-за его попыток наладить неофициальные контакты с россией, предупреждая, что такие шаги могут подорвать единство ЕС и ослабить поддержку Украины в условиях продолжающейся войны.

А президент Владимир Зеленский отметил, что российский диктатор владимир путин боится возвращения своей армии домой, поэтому не заканчивает войну в Украине.

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