Российская федерация готова начать переговоры с Европейским Союзом по урегулированию войны в Украине, однако будет избегать диалога с позиции силы.
Об этом заявил пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков, пишет агентство ТАСС.
Песков заявил, что разговоры с россией с позиции силы ни к чему не приведут, однако согласился, что контакты с Европейским Союзом необходимы «с точки зрения здравого смысла» для обсуждения большого количества вопросов на повестке дня.
Он отметил, что именно европейская сторона была инициатором сведения двусторонних контактов к нулю. А позицию ЕС о необходимости общения с россией с позиции силы назвал «некомпетентностью и глупостью» европейских политиков.
«Это огромная ошибка – следует ли она из некомпетентности, из их дезинформированности или их глупости – точно мы не знаем, но это факт», – сказал он.
Также Песков добавил, что для участия в переговорном процессе Европе следует ознакомиться якобы с реальным положением дел, в частности в «украинском конфликте». При этом он отметил, что Киев якобы сейчас находится в «очень трудном положении и продолжает придерживаться линии, которая не направлена на переговоры».
Вместе с этим в рф заявили, что продолжат удары по Украине.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу абсолютно справедливым ответом на массированную атаку Кремля на Киев и Лавру. В то же время президент призвал рф прекратить войну и сесть за стол переговоров.
На этом настаивает и лидер Америки Дональд Трамп. Президент Соединенных Штатов назвал продолжение войны россией против Украины «просто безумием» и призвал Москву заключить мирное соглашение.
Тем временем лидеры ряда стран ЕС раскритиковали главу Европейского совета Антониу Кошту из-за его попыток наладить неофициальные контакты с россией, предупреждая, что такие шаги могут подорвать единство ЕС и ослабить поддержку Украины в условиях продолжающейся войны.
А президент Владимир Зеленский отметил, что российский диктатор владимир путин боится возвращения своей армии домой, поэтому не заканчивает войну в Украине.
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