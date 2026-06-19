Российская федерация готова начать переговоры с Европейским Союзом по урегулированию войны в Украине, однако будет избегать диалога с позиции силы.

Об этом заявил пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков, пишет агентство ТАСС.

Песков заявил, что разговоры с россией с позиции силы ни к чему не приведут, однако согласился, что контакты с Европейским Союзом необходимы «с точки зрения здравого смысла» для обсуждения большого количества вопросов на повестке дня.

16 июня 2026, 17:13 Зеленский зовёт путина на разговор. Почему Киеву нужна встреча, которой боится Кремль Почему Киев продолжает добиваться личной встречи с путиным, несмотря на нежелание Кремля идти на прямой диалог? Какие возможности и риски несут такие переговоры для Украины, и способна ли одна встреча приблизить мир или стать новой политической ловушкой.

Он отметил, что именно европейская сторона была инициатором сведения двусторонних контактов к нулю. А позицию ЕС о необходимости общения с россией с позиции силы назвал «некомпетентностью и глупостью» европейских политиков.

«Это огромная ошибка – следует ли она из некомпетентности, из их дезинформированности или их глупости – точно мы не знаем, но это факт», – сказал он.

Также Песков добавил, что для участия в переговорном процессе Европе следует ознакомиться якобы с реальным положением дел, в частности в «украинском конфликте». При этом он отметил, что Киев якобы сейчас находится в «очень трудном положении и продолжает придерживаться линии, которая не направлена на переговоры».

Вместе с этим в рф заявили, что продолжат удары по Украине.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу абсолютно справедливым ответом на массированную атаку Кремля на Киев и Лавру. В то же время президент призвал рф прекратить войну и сесть за стол переговоров.

На этом настаивает и лидер Америки Дональд Трамп. Президент Соединенных Штатов назвал продолжение войны россией против Украины «просто безумием» и призвал Москву заключить мирное соглашение.

Тем временем лидеры ряда стран ЕС раскритиковали главу Европейского совета Антониу Кошту из-за его попыток наладить неофициальные контакты с россией, предупреждая, что такие шаги могут подорвать единство ЕС и ослабить поддержку Украины в условиях продолжающейся войны.

А президент Владимир Зеленский отметил, что российский диктатор владимир путин боится возвращения своей армии домой, поэтому не заканчивает войну в Украине.

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