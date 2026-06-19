Лидеры стран ЕС раскритиковали Кошту за контакты с Кремлем

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Несколько лидеров стран ЕС раскритиковали главу Европейского совета Антониу Кошту из-за его инициатив по неофициальным контактам с Кремлем.
Фото getty images

Лидеры ряда стран ЕС раскритиковали главу Европейского совета Антониу Кошту из-за его попыток наладить неофициальные контакты с россией, предупредив, что такие шаги могут подорвать единство ЕС и ослабить поддержку Украины в условиях продолжающейся войны.

Об этом пишет Politico.

Президент Финляндии назвал страны, которые должны возглавить переговоры с рфПрезидент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости возобновления диалога с россией и назвал страны, которые должны возглавить переговорный процесс с Кремлем по урегулированию войны в Украине.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что инициатива установления контактов с Кремлем является ошибочной и может иметь негативные последствия для всей европейской политики в отношении войны. По его словам, ЕС не должен пытаться выступать посредником между Украиной и россией, поскольку это меняет политический баланс и создает риск ослабления давления на Москву.

«Европейский Союз не может брать на себя роль посредника в этих переговорах», – подчеркнул он, добавив, что любые мирные переговоры должны проходить исключительно на условиях, определенных Киевом и президентом Владимиром Зеленским.

Михал также предупредил, что попытки создания альтернативных дипломатических каналов с Москвой могут привести к повторению исторических ошибок, когда демократические государства разделялись в подходах к переговорам с авторитарными режимами, а это ослабляло их позицию.

Скандал возник после сообщений о том, что глава аппарата Кошты Педро Лурти установил контакт с высокопоставленным российским чиновником. Часть стран ЕС заявила, что не была проинформирована об этих контактах, что вызвало дополнительное напряжение в Брюсселе на фоне саммита лидеров.

В то же время в Еврокомиссии и части дипломатических кругов отмечают, что речь идет лишь о начальных и ограниченных контактах без содержательных переговоров. Представители ЕС утверждают, что целью было только изучение возможности создания канала коммуникации на будущее, когда политические условия могут измениться.

Несмотря на это, критики считают такие действия преждевременными. Они отмечают, что россия продолжает массированные удары по гражданской инфраструктуре Украины, а поэтому любые «закулисные» переговоры могут быть использованы Кремлем для раскола позиции ЕС.

Вместо этого часть европейских лидеров поддержала идею контактов. В частности, премьер Бельгии Барт де Вевер публично заявил, что Кошта может играть ключевую роль как единственный представитель ЕС в подобных коммуникациях с Москвой.

Однако страны Балтии и часть восточноевропейских государств настаивают: сейчас приоритетом должно оставаться усиление военной и политической поддержки Украины, а не поиск альтернативных дипломатических форматов с россией.

Напомним, недавно президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе пришло время восстановить дипломатические контакты с главой Кремля. В то же время он не считает себя кандидатом на роль европейского посредника в переговорах с рф. По его мнению, диалог с Путиным могут вести Германия, Франция или Британия.

А ранее президент Европейского парламента Роберта Мецола призвала провести проверку в отношении депутата ЕП от Люксембурга Фернана Картхайзера из-за его контактов с российскими чиновниками.

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