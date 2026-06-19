Зеленский заявил, что путин боится возвращения своей армии домой, поэтому не заканчивает войну

Национальная безопасность
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Президент Владимир Зеленский считает, что путин затягивает войну и не хочет останавливать агрессию против Украины из-за страха перед собственной армией.
фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор владимир путин боится собственной армии, поэтому не хочет заканчивать войну без победы.

Об этом он заявил в своем комментарии журналистам по итогам «Рамштайна» и встреч с лидерами ЕС.

По словам Зеленского, путин не хочет останавливать войну, а все его заявления о желании мира – ложь. В этом, по мнению президента, убеждены все наши партнеры.

Зеленский также считает, что принять решение о завершении боевых действий в Украине путину мешает страх перед собственной армией.

«Путин безумно боится возвращения своей армии домой. Поэтому он так боится конца войны без победы, но победы у него не будет. Он боится своей армии физично», – сказал Зеленский.

Президент добавил, что если война будет прекращена просто «замораживанием» или прекращением огня без конкретных гарантий безопасности для Украины, Кремль обязательно вернется к агрессии. И на этот раз под ударом окажутся не украинцы, а и другие соседние государства.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу вполне законным и справедливым возмездием за удары Кремля по Киеву и Киево-Печерской лавре. Он подчеркнул, что Украина не будет терпеть террор молча, а обязательно будет наносить ответные удары.

Также, во время своего выступления на «Рамштайн» в Брюсселе, Зеленский отметил, что американский лидер Дональд Трамп солидарен с позицией об обязательном усилении санкционного и политического давления на рф.

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