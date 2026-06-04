Чиновника госучреждения и врачей ВВК разоблачили на схемах для уклонения от мобилизации

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали восемь новых схем уклонения от мобилизации и задержали 22 организаторов сделок, среди которых – чиновник госучреждения и члены военно-врачебной комиссии.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«За суммы от 3,5 до 20 тысяч долларов США дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва по поддельным документам или помогали сбежать за границу вне пунктов пропуска», – говорится в сообщении.
В Виннице задержали чиновник одного из государственных учреждений. Следствием установлено, что за взятки он обещал перевод мобилизованных мужчин в тыловые подразделения, а также последующее оформление отсрочки от службы.
Отмечается, что в Киевской области были задержаны заместитель гендиректора областной психиатрическо-наркологической больницы и заведующий одним из отделений медучреждения. За взятки чиновники оформляли военнообязанным фиктивное «стационарное лечение», а затем безосновательно устанавливали им группы инвалидности. Для поиска клиентов фигуранты привлекли знакомого семейного врача.
Правоохранители разоблачили местных супругов на Буковине, которые пытались наладить переправку военнообязанных за границу в обход блокпостов и контрольно-пропускных пунктов. Установили, что дельцы привлекли к сотрудничеству еще восемь человек, вместе с организаторами сделки задержали правоохранителя, который «сливал» им информацию о наличии блокпостов на маршруте.
В Черкасской области задержали местную жительницу, которая торговала фиктивными заключениями ВВК о непригодности к службе по состоянию здоровья. Для получения подделок женщина привлекала знакомых врачей, входивших в состав местной ВВК.
Также во Львовской области подозрение получили двое местных жителей, которые помогали военнообязанным оформить фиктивную инвалидность через связи среди медработников. Также задержали врача-хирурга, требовавшего деньги за содействие в продлении срока действия ІІІ группы инвалидности военнообязанному и оформлении необходимых меддокументов.
При этом в Днепропетровской области двух сестер подозревают в том, что они продавали военнообязанным фиктивные справки об инвалидности для уклонения от призыва. К схеме они привлекли врачей нескольких медучреждений области.
В то же время, в Хмельницкой области 35-летнего местного жителя подозревают в том, что он «отмазывал» мужчин от мобилизации.
«Для этого он продавал им поддельные заключения об инвалидности, которые получал якобы через личные связи в одном из медицинских учреждений», – сообщили правоохранители.
Фигурантам сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины: за препятствование деятельности ВСУ, незаконную переправку лиц через государственную границу и злоупотребление влиянием.
Напомним, в мае СБУ и Нацполиция разоблачили восемь новых схем уклонения от мобилизации в различных регионах, где за деньги помогали военнообязанным избегать призыва по поддельным документам, фиктивному трудоустройству и незаконным «каналам» выезда за границу.
Также недавно в Киеве правоохранители задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в организации схемы незаконной переправки военнообязанных за границу через оформление фиктивной инвалидности за 25 тысяч долларов.
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