Чиновника госучреждения и врачей ВВК разоблачили на схемах для уклонения от мобилизации

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали восемь новых схем уклонения от мобилизации и задержали 22 организаторов сделок, среди которых – чиновник госучреждения и члены военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

29 апреля 2026, 13:22 Вместо Тисы: пограничники назвали новый популярный маршрут уклонистов В Государственной пограничной службе зафиксировали увеличение случаев побега с территории Украины мужчин призывного возраста через реку Днестр.

«За суммы от 3,5 до 20 тысяч долларов США дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва по поддельным документам или помогали сбежать за границу вне пунктов пропуска», – говорится в сообщении.

В Виннице задержали чиновник одного из государственных учреждений. Следствием установлено, что за взятки он обещал перевод мобилизованных мужчин в тыловые подразделения, а также последующее оформление отсрочки от службы.

Отмечается, что в Киевской области были задержаны заместитель гендиректора областной психиатрическо-наркологической больницы и заведующий одним из отделений медучреждения. За взятки чиновники оформляли военнообязанным фиктивное «стационарное лечение», а затем безосновательно устанавливали им группы инвалидности. Для поиска клиентов фигуранты привлекли знакомого семейного врача.

Правоохранители разоблачили местных супругов на Буковине, которые пытались наладить переправку военнообязанных за границу в обход блокпостов и контрольно-пропускных пунктов. Установили, что дельцы привлекли к сотрудничеству еще восемь человек, вместе с организаторами сделки задержали правоохранителя, который «сливал» им информацию о наличии блокпостов на маршруте.

В Черкасской области задержали местную жительницу, которая торговала фиктивными заключениями ВВК о непригодности к службе по состоянию здоровья. Для получения подделок женщина привлекала знакомых врачей, входивших в состав местной ВВК.

Также во Львовской области подозрение получили двое местных жителей, которые помогали военнообязанным оформить фиктивную инвалидность через связи среди медработников. Также задержали врача-хирурга, требовавшего деньги за содействие в продлении срока действия ІІІ группы инвалидности военнообязанному и оформлении необходимых меддокументов.

При этом в Днепропетровской области двух сестер подозревают в том, что они продавали военнообязанным фиктивные справки об инвалидности для уклонения от призыва. К схеме они привлекли врачей нескольких медучреждений области.

В то же время, в Хмельницкой области 35-летнего местного жителя подозревают в том, что он «отмазывал» мужчин от мобилизации.

«Для этого он продавал им поддельные заключения об инвалидности, которые получал якобы через личные связи в одном из медицинских учреждений», – сообщили правоохранители.

Фигурантам сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины: за препятствование деятельности ВСУ, незаконную переправку лиц через государственную границу и злоупотребление влиянием.

Напомним, в мае СБУ и Нацполиция разоблачили восемь новых схем уклонения от мобилизации в различных регионах, где за деньги помогали военнообязанным избегать призыва по поддельным документам, фиктивному трудоустройству и незаконным «каналам» выезда за границу.

Также недавно в Киеве правоохранители задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в организации схемы незаконной переправки военнообязанных за границу через оформление фиктивной инвалидности за 25 тысяч долларов.

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