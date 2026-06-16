Правоохранители разоблачили еще 11 схем уклонения от мобилизации в разных регионах

Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Национальная полиция разоблачили еще 11 схем незаконного уклонения от мобилизации. Правоохранители задержали организаторов махинаций, которые действовали в разных областях Украины.
Об этом сообщили в СБУ.
По данным следствия, злоумышленники за деньги от 3,5 до 38 тысяч долларов предлагали военнообязанным оформить фиктивные документы для получения отсрочки или помогали незаконно выехать за границу.
В Харьковской области правоохранители разоблачили семейного врача и трех его сообщников, которые оформляли мужчин на якобы стационарное лечение и готовили поддельные медицинские заключения о «тяжелых диагнозах». Также в Харькове задержали четырех человек, которые создали фиктивные учебные заведения и оформляли военнообязанных на должности преподавателей для получения отсрочки. По данным СБУ, два лицея и колледж существовали только на бумаге.
В Львовской области разоблачили женщину, которая продавала поддельные медицинские справки о якобы тяжелых заболеваниях. Отдельно задержали гражданина одной из стран Южного Кавказа, который предлагал мужчинам выехать в ЕС под видом участников музыкальной группы на «гастроли» и планировал внести их данные в систему для незаконного пересечения границы.
В Хмельницкой области врач-терапевт вместе с предпринимательницей оформляли фиктивные заключения о необходимости постоянного ухода за родственниками, что позволяло получить отсрочку от мобилизации.
В Кировоградской области задержали командира подразделения охраны районного ТЦК, который переводил учетные дела призывников в другие военкоматы, где его знакомые помогали «списывать» людей или оформлять отсрочки.
В Донецкой области разоблачили жителя Покровского района, который вместе с бывшим должностным лицом МСЭК организовывал незаконное оформление III группы инвалидности для уклонения от призыва.
В Закарпатье правоохранители разоблачили бывшего и действующего пограничников, которые помогали мужчинам незаконно переправляться через Тису в одну из стран ЕС.
В Житомирской области задержали директора больницы и депутата районного совета, который за взятки организовывал изготовление фиктивных медицинских документов для получения инвалидности.
В Одесской области разоблачили мужчину, который обещал организовать незаконный выезд в Молдову через официальные пункты пропуска, однако на самом деле планировал переправлять людей через границу вне их.
В Винницкой области задержали администраторшу Viber-группы, которая распространяла информацию о местах расположения украинских военных, в частности блокпостов и мобильных групп ТЦК.
Фигурантам сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в мае СБУ и Нацполиция разоблачили восемь новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах, где за деньги помогали военнообязанным избегать призыва через поддельные документы, фиктивное трудоустройство и незаконные «каналы» выезда за границу.
А недавно правоохранители ликвидировали еще восемь новых схем уклонения от мобилизации и задержали 22 организаторов махинаций, среди них – должностное лицо госучреждения и члены военно-врачебной комиссии.
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