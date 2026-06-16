Правоохранители разоблачили еще 11 схем уклонения от мобилизации в разных регионах

Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Национальная полиция разоблачили еще 11 схем незаконного уклонения от мобилизации. Правоохранители задержали организаторов махинаций, которые действовали в разных областях Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

29 апреля 2026, 13:22 Вместо Тисы: пограничники назвали новый популярный маршрут уклонистов В Государственной пограничной службе зафиксировали увеличение случаев побега с территории Украины мужчин призывного возраста через реку Днестр.

По данным следствия, злоумышленники за деньги от 3,5 до 38 тысяч долларов предлагали военнообязанным оформить фиктивные документы для получения отсрочки или помогали незаконно выехать за границу.

В Харьковской области правоохранители разоблачили семейного врача и трех его сообщников, которые оформляли мужчин на якобы стационарное лечение и готовили поддельные медицинские заключения о «тяжелых диагнозах». Также в Харькове задержали четырех человек, которые создали фиктивные учебные заведения и оформляли военнообязанных на должности преподавателей для получения отсрочки. По данным СБУ, два лицея и колледж существовали только на бумаге.

В Львовской области разоблачили женщину, которая продавала поддельные медицинские справки о якобы тяжелых заболеваниях. Отдельно задержали гражданина одной из стран Южного Кавказа, который предлагал мужчинам выехать в ЕС под видом участников музыкальной группы на «гастроли» и планировал внести их данные в систему для незаконного пересечения границы.

В Хмельницкой области врач-терапевт вместе с предпринимательницей оформляли фиктивные заключения о необходимости постоянного ухода за родственниками, что позволяло получить отсрочку от мобилизации.

В Кировоградской области задержали командира подразделения охраны районного ТЦК, который переводил учетные дела призывников в другие военкоматы, где его знакомые помогали «списывать» людей или оформлять отсрочки.

В Донецкой области разоблачили жителя Покровского района, который вместе с бывшим должностным лицом МСЭК организовывал незаконное оформление III группы инвалидности для уклонения от призыва.

В Закарпатье правоохранители разоблачили бывшего и действующего пограничников, которые помогали мужчинам незаконно переправляться через Тису в одну из стран ЕС.

В Житомирской области задержали директора больницы и депутата районного совета, который за взятки организовывал изготовление фиктивных медицинских документов для получения инвалидности.

В Одесской области разоблачили мужчину, который обещал организовать незаконный выезд в Молдову через официальные пункты пропуска, однако на самом деле планировал переправлять людей через границу вне их.

В Винницкой области задержали администраторшу Viber-группы, которая распространяла информацию о местах расположения украинских военных, в частности блокпостов и мобильных групп ТЦК.

Фигурантам сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в мае СБУ и Нацполиция разоблачили восемь новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах, где за деньги помогали военнообязанным избегать призыва через поддельные документы, фиктивное трудоустройство и незаконные «каналы» выезда за границу.

А недавно правоохранители ликвидировали еще восемь новых схем уклонения от мобилизации и задержали 22 организаторов махинаций, среди них – должностное лицо госучреждения и члены военно-врачебной комиссии.

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