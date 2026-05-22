Правоохранители разоблачили ещё 8 схем уклонения от мобилизации в разных регионах

СБУ и Нацполиция разоблачили восемь новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах, где за деньги помогали военнообязанным избегать призыва через поддельные документы, фиктивное трудоустройство и незаконные «каналы» выезда за границу.

Об этом сообщили в СБУ.

29 апреля 2026, 13:22 Вместо Тисы: пограничники назвали новый популярный маршрут уклонистов В Государственной пограничной службе зафиксировали увеличение случаев побега с территории Украины мужчин призывного возраста через реку Днестр.

По данным следствия, стоимость «услуг» составляла от 7 до 15 тысяч долларов США. За эти деньги фигуранты предлагали военнообязанным уклонение от призыва путем поддельных документов, фиктивного трудоустройства на критически важные предприятия или незаконного пересечения государственной границы вне пунктов пропуска.

В Киеве киберспециалисты СБУ разоблачили заместителя начальника одного из столичных банков. По данным следствия, он за взятки организовывал «бронирование» военнообязанных через фиктивное трудоустройство на предприятия, имеющие статус критически важных. Мужчину задержали в одном из торговых центров при получении денег от «клиента».

В Одессе контрразведка СБУ разоблачила сотрудника одного из подразделений ТЦК, который, по материалам дела, безосновательно «списывал» военнообязанных с учета по якобы состоянию здоровья и способствовал избежанию ответственности за самовольное оставление части. Также задокументировано участие еще двух лиц, среди которых – иностранец с видом на постоянное проживание. Они, по данным следствия, занимались изготовлением и сбытом поддельных иностранных паспортов и водительских удостоверений с внесением фотографий уклонистов.

В Черкасской области задержан организатор схемы, который уже имеет судимость за умышленное убийство. По данным правоохранителей, он организовывал фиктивное трудоустройство военнообязанных на предприятия критической инфраструктуры с последующим оформлением командировок за границу.

В Полтавской области сообщено о подозрении четырем блогерам, которые, по данным следствия, систематически публиковали в мессенджерах координаты блокпостов и маршруты передвижения патрулей. Кроме того, один из них, как отмечается, напал на правоохранителей в помещении ТЦК и силой вывел оттуда мобилизованного знакомого.

В Сумской области разоблачены три администратора Telegram- и Viber-каналов, где регулярно публиковались координаты мобильных групп ТЦК и СП для избежания вручения повесток.

В Виннице разоблачена сотрудница местной больницы, которая, по данным СБУ, через свою страницу в TikTok публично призывала военнообязанных уклоняться от мобилизации и обходить маршруты патрулей.

На Буковине задержан чиновник районного ТЦК, который, по материалам дела, способствовал оформлению фиктивной инвалидности для уклонения от мобилизации через связи среди медицинских работников.

Фигурантам сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности за препятствование законной деятельности ВСУ, незаконную переправку лиц через государственную границу, несанкционированное распространение информации о перемещении военных формирований и злоупотребление влиянием. Санкции статей предусматривают до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в марте Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали 13 человек, которые организовывали незаконное уклонение от мобилизации в разных регионах страны.

А недавно в Киеве правоохранители задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в организации схемы незаконной переправки военнообязанных за границу через оформление фиктивной инвалидности за 25 тысяч долларов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.