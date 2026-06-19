В Киеве временно изменили движение трамваев: что произошло

В Киеве временно приостановят движение трамваев №22 и №25 из-за аварийно-ремонтных работ на тепловых сетях.

Об этом сообщили в КГГА и Киевпастрансе.

Как отмечается, в столице с 10:00 19 июня временно не будут курсировать трамваи маршрутов №22 и №25. Причиной ограничений является проведение аварийно-восстановительных работ на магистральных тепловых сетях на улице Бориспольской.

Как сообщается, работы направлены на устранение повреждения инфраструктуры теплоснабжения, поэтому движение электротранспорта на этом участке пришлось остановить до их завершения. Точные сроки восстановления движения трамваев будут зависеть от хода ремонтных работ.

На период ограничений для обеспечения перевозки пассажиров будет усилено движение автобусных маршрутов №51 и №63.

Городские службы просят пассажиров заранее учитывать изменения при планировании поездок и следить за обновлениями относительно восстановления движения общественного транспорта.

Напомним, 18 мая стало известно, что в Киеве планируют повысить стоимость проезда в коммунальном транспорте до 30 грн за разовую поездку и ввести систему скидок для пассажиров, которые пользуются городским транспортом регулярно.

Уже на следующий день петиция на сайте Киевсовета с призывом не повышать тарифы на проезд в коммунальном транспорте столицы до окончания военного положения набрала необходимое количество голосов.

Из нашей инфографики можно узнать, где в Украине самый дешевый проезд в различных видах общественного транспорта.

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