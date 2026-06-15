В столице после обстрела перекрыт ряд улиц и изменено движение общественного транспорта

В Киеве утром 15 июня после ночной массированной атаки рф перекрыт ряд улиц и изменено движение общественного транспорта.

Об этом сообщают первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий и Киевская городская государственная администрация.

В патрульной полиции сообщили, что на данный момент движение транспорта в Киеве ограничено на следующих участках:

ул. Братьев Зерових — от перекрестка с ул. Преображенской до переулка Максима - Кривоноса;

ул. Бережанская — от ул. Луговой до ул. Полярной;

круговое движение от ул. Міської в направлении ул. Сошенко до ул. Пуща-Водицькой и ул. Вышгородской;

перекресток ул. Цитадельной и ул. Ивана Мазепы;

ул. Василия Иваниса — от ул. Кубанской Украины до ул. Милютенко.

Водителей призывают учитывать эти ограничения при планировании маршрутов.

Кроме того, из-за повреждения контактной сети и перекрытия движения на отдельных участках в столице изменена работа трамваев, троллейбусов и автобусов.

Трамваи:

№12 и №19 курсируют по сокращённому маршруту — до ст. м. «Контрактовая площадь»;

№17 временно заменён автобусным сообщением (ул. Йорданская – ул. Семена Скляренко).

Троллейбусы:

№6 и №18 — движение до просп. Европейского Союза;

№32 — до ст. м. «Минская»;

№33 — до просп. Европейского Союза;

№38 — сокращён до ул. Евгения Коновальца;

№28 и №31 — до путепровода Воздушных Сил.

Автобусы:

№24 и №25 курсируют только до площади Славы.

Напомним, в ночь на 15 июня Киев подвергся очередной комбинированной атаке ракетами и дронами. По состоянию на данный момент известно о четырёх погибших и 23 раненых, среди них – ребёнок. Повреждения зафиксированы почти во всех районах столицы.

В частности, в Киеве под удар попал Успенский собор Киево-Печерской лавры. Там вспыхнул масштабный пожар.

Кроме того, в столице в результате российской атаки повреждена Национальная киностудия имени Александра Довженко – одна из старейших киностудий Украины. На территории объекта возник пожар.

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