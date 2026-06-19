Рф ударила по югу Одесской области: загорелись бензовозы, есть погибший

Оккупационная армия российской федерации 19 июня нанесла удар по югу Одесской области. Пострадала гражданская инфраструктура, есть погибший.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер в Телеграм-канале.

По его данным, «циничная атака» врага вызвала пожар на стоянке грузового транспорта. Загорелись бензовозы и газовоз. К сожалению, погиб человек, еще четверо ранены.

19 июня 2026, 09:57 Россия атаковала два гражданских иностранных судна в Чёрном море, есть погибший и пострадавшие Российские военные атаковали ударными БПЛА гражданские суда в Чёрном море, которые шли под флагом Панамы и Сент-Китс и Невис. В результате преступления оккупантов погиб один из членов панамского экипажа. Всего известно о 5 раненых моряках.

«Очередная циничная атака врага по гражданской инфраструктуре юга Одесской области. В результате вражеских ударов возник пожар на стоянке грузового транспорта. Загорелись пустые бензовозы и газовоз. Спасатели оперативно ликвидировали пожар», – говорится в сообщении Кипера.

Также он добавил, что одного из пострадавших забрали медики. На данный момент он госпитализирован. На месте удара войск российской армии работают экстренные службы.

«Продолжается ликвидация насложений вражеской атаки и фиксация очередного военного преступления рф против мирного населения», – добавил Кипер.

Напомним, в ночь на 19 июня российские войска также ударили КАБами по Холодногорскому району Харькова. В результате атаки повреждены жилые дома, пострадали девять человек.

А перед этим оккупанты нанесли ракетный удар по территории Дубовязовской общины в Сумской области. Под удар попал объект гражданской инфраструктуры, погибла местная жительница.

Кроме этого, войска путина атаковали дронами два гражданских иностранных судна в Черном море. Погиб один член экипажа, также есть раненые.

В Воздушных силах ВСУ тем временем сообщили, что в общей сложности в ночь на 19 июня оккупанты атаковали Украину 90 ударными беспилотниками различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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