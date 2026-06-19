Россия атаковала два гражданских иностранных судна в Чёрном море, есть погибший и пострадавшие

Российская федерация ударными дронами атаковала два гражданских судна в акватории Чёрного моря. Погиб один член экипажа, также есть раненые.

Об этом утром 19 июня сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Телеграм-канале.

По его данным, погиб член экипажа гражданского судна, которое шло по морю под флагом Панамы, еще двое моряков получили ранения. Один из них тяжелое.

6 мая 2026, 19:13 Морской бой против российского флота: сколько кораблей уничтожено или повреждено Какие российские суда, катера, корабли, фрегаты и тральщики повредила и потопила Украина за годы большой войны – на инфографике.

Также под удар рф попало судно под флагом Сент-Китс и Невис, где трое членов экипажа получили легкие ранения.

«Это очередное доказательство того, что россия ведет войну против свободы судоходства, международной торговли и глобальной продовольственной безопасности. Под прицелом – гражданские экипажи, торговые суда и морская инфраструктура, обеспечивающая работу гуманитарных и экспортных маршрутов», – подчеркнул Кулеба и выразил соболезнования семье и близким погибшего в результате удара военных рф.

Он призвал международное сообщество признать подобные преступления российских оккупантов терроризмом и применить механизмы наказания.

«Мир не может привыкать к тому, что гражданские моряки становятся мишенью для российского оружия», – добавил Кулеба.

Напомним, в начале июня российские войска совершили атаку на гражданские суда в акватории Чёрного моря. Под удар попали два сухогруза под флагами Барбадоса и Панамы.

Накануне российская армия нанесла удар по двум катерам Морской поисково-спасательной службы, которые выполняли гуманитарное задание в пределах украинского морского коридора. В результате атаки есть пострадавшие.

А в конце мая рф посреди ночи атаковала ударными беспилотниками гражданское судно ANT, направлявшееся из одного из портов Одесской области в Турцию. На борту возник пожар, ранения получили двое членов экипажа.

Кроме этого в МВД сообщали, что россия нанесла целенаправленный удар БПЛА по китайскому торговому судну с китайским экипажем, находившемуся в территориальных водах Украины.

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