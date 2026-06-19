Россия атаковала два гражданских иностранных судна в Чёрном море, есть погибший и пострадавшие

Российская федерация ударными дронами атаковала два гражданских судна в акватории Чёрного моря. Погиб один член экипажа, также есть раненые.
Об этом утром 19 июня сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Телеграм-канале.
По его данным, погиб член экипажа гражданского судна, которое шло по морю под флагом Панамы, еще двое моряков получили ранения. Один из них тяжелое.
Также под удар рф попало судно под флагом Сент-Китс и Невис, где трое членов экипажа получили легкие ранения.
«Это очередное доказательство того, что россия ведет войну против свободы судоходства, международной торговли и глобальной продовольственной безопасности. Под прицелом – гражданские экипажи, торговые суда и морская инфраструктура, обеспечивающая работу гуманитарных и экспортных маршрутов», – подчеркнул Кулеба и выразил соболезнования семье и близким погибшего в результате удара военных рф.
Он призвал международное сообщество признать подобные преступления российских оккупантов терроризмом и применить механизмы наказания.
«Мир не может привыкать к тому, что гражданские моряки становятся мишенью для российского оружия», – добавил Кулеба.
Напомним, в начале июня российские войска совершили атаку на гражданские суда в акватории Чёрного моря. Под удар попали два сухогруза под флагами Барбадоса и Панамы.
Накануне российская армия нанесла удар по двум катерам Морской поисково-спасательной службы, которые выполняли гуманитарное задание в пределах украинского морского коридора. В результате атаки есть пострадавшие.
А в конце мая рф посреди ночи атаковала ударными беспилотниками гражданское судно ANT, направлявшееся из одного из портов Одесской области в Турцию. На борту возник пожар, ранения получили двое членов экипажа.
Кроме этого в МВД сообщали, что россия нанесла целенаправленный удар БПЛА по китайскому торговому судну с китайским экипажем, находившемуся в территориальных водах Украины.
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