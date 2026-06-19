СМИ раскрыли масштабы повреждений Московского НПЗ после ударов Украины

В результате атаки украинских беспилотников на Московский НПЗ «Газпромнефти» в ночь на 18 июня была повреждена одна из ключевых установок предприятия, обеспечивающая почти половину его производственных мощностей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

18 мая 2026, 19:31 Самые массированные атаки украинских дронов на Москву и Подмосковье 2025–2026 На инфографике – атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье за последние два года, когда их интенсивность начала расти.

By данным агентства, удар пришелся по современной установке глубокой переработки нефти Euro+, введенной в эксплуатацию в 2020 году. Она обеспечивает около 47% мощностей завода, что составляет примерно 140 тысяч баррелей нефти в сутки.

Кроме этого, повреждения получили резервуары с нефтепродуктами, трубопроводы, вспомогательное оборудование и ряд вторичных производственных установок. На территории предприятия также возникли многочисленные пожары.

Reuters отмечает, что это уже вторая атака на Московский НПЗ за неделю. Во время предыдущего удара, 16 июня, была повреждена установка первичной переработки АВТ-6, которая обеспечивает еще около 53% производственных мощностей предприятия.

По информации источников агентства, после первой атаки завод планировал возобновить работу установки Euro+ и работать примерно на половине мощности. Однако новый удар существенно усложнил эти планы.

Российское издание «Важные истории» тем временем предполагает, что после двух атак Московский НПЗ мог фактически потерять все свои производственные мощности.

Как известно, Московский НПЗ «Газпромнефти» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий россии. Его годовая мощность составляет около 11 млн тонн нефти. Завод обеспечивает примерно 40% всего топлива Москвы, а также 70% бензина и авиатоплива Московской области.

Напомним, НПЗ в Москве атаковали утром 18 июня. Это второй удар за неделю, а после попадания дронов было зафиксировано как минимум 5 точек возгорания.

Тем временем министр иностранных дел россии Сергей Лавров пригрозил, что оккупанты будут бить по Украине «на регулярной основе» после атаки на Московский НПЗ.

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