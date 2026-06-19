«Это наша инициатива»: Зеленский сообщил, что Европа будет создавать собственную баллистику

Национальная безопасность
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Европа будет создавать собственные баллистические возможности. По его словам, соответствующую инициативу поддержали партнеры во время заседания Совета Украина – ЕС в Брюсселе.
Фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские партнеры поддержали инициативу по созданию собственных баллистических возможностей.

Об этом глава государства сообщил после заседания Совета Украина – ЕС в Брюсселе в комментарии для журналистов.

Небеса закроет FREYA: как Украина создает свою защиту от баллистикиПроект FREYA должен стать более дешевой альтернативой американскому ЗРК Patriot. К разработке системы также подключились европейские партнеры.

По словам президента, развитие европейской баллистики стало одним из важных вопросов переговоров.

«Европа построит свою баллистику, это актуальный вопрос. Украина не сдается, поэтому мы точно это дожмем. Это наша инициатива, теперь – вместе с партнерами», – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что заседание Совета Украина – ЕС стало самым долгим мероприятием такого формата с участием Украины.

Кроме этого, партнеры подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать Украину, в частности в укреплении противовоздушной обороны и финансировании украинской армии. Зеленский подчеркнул, что Киеву необходимы дополнительные средства для контрактов с военнослужащими, и союзники положительно восприняли эту инициативу.

«Главный вывод всех партнеров – Украина сильная, и все это признают», – подчеркнул президент.

Напомним, по итогам 35-го заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате «Рамштайн» международные союзники объявили о выделении нового пакета помощи Украине на сумму $4 миллиарда.

Также министр обороны Украины Михаил Федоров и его немецкий коллега Борис Писториус заключили соглашения о совместном развитии антибаллистических возможностей и запуске серийного производства наземных роботизированных complexes (НРК) «Термит».

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Владимир Зеленский Оружие Европа Баллистическая ракета
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