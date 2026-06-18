Обвиняемому застройщику Копыстыре и еще двум фигурантам продлили обязанности

Высший антикоррупционный суд продлил до 12 августа срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого застройщика Сергея Копыстырю. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет его в попытке подкупа бывшего вице-премьера Александра Кубракова.

Такое решение 12 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд взял под стражу Копыстырю с альтернативой 100 млн грн залога. Эти средства внесли и он вышел из-под стражи под следующие обязанности: прибывать по каждому вызову и требованию; не отлучаться за пределы Украины без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве и другими лицами и сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в очередной раз просил продлить действие обязанностей.

«Ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить до 12 августа 2026 года включительно обвиняемому (Копыстыре – ред.) обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 194 УПК Украины», – говорится в решении.

Одновременно суд продлил до 2 августа обязательства представителю ООО «Ситигазсервис» Олегу Татаренко и бывшему директору госпредприятия «Укркоммунобслуживания» Алле Сушон. У них такой же список обязанностей.

Напомним, по данным следствия, в течение августа-ноября 2023 года Копыстыра в сговоре с директором государственного предприятия «Укркоммунобслуживания» Аллой Сушон в интересах собственной компании ООО «Ситигазсервис» высказал предложение предоставить неправомерную выгоду Кубракову. Неправомерная выгода должна составлять 2% от площади жилого комплекса, который в будущем будет построен на земле в Подольском районе Киева по адресу улица Тираспольская, 43. То есть, ориентировочный размер неправомерной выгоды в виде недвижимости должен составлять от 4200 до 4900 квадратных метров.

Эту недвижимость предлагали за то, чтобы Кубраков не вносил изменения и не разрывал договоры от 9 декабря 2022 года, заключенные между ГП «Укркоммунобслуживание» (входит в сферу управления Минразвития) и ООО «Ситигазсервис». 5 октября Копистыря через посредника передал уточненные данные по передаче неправомерной выгоды – площадь недвижимости должна составить 5257,37 кв. м. В октябре-ноябре Копистыря предоставил часть неправомерной выгоды Кубракову – оформил 15 квартир на доверенное лицо Антона Гетьмана по адресу ул. Академика Заболотного, 148, общей площадью 785 кв. м. В ноябре на Гетьмана зарегистрировали одну из 15 квартир по ул. Академика Заболотного, 148в корпус 3 общей площадью 39,81 кв. м.

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