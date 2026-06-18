В шести областях зафиксировали обесточивания после вражеских обстрелов и непогоды

По состоянию на утро четверга, 18 июня, в результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры часть потребителей в пяти областях остались без электроснабжения. Также непогода обесточила 22 населенных пункта в Днепропетровской области.

Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго и Минэнерго.

3 февраля 2026, 12:51 Как Украина импортировала электроэнергию во время вторжения рф На инфографике – как почти за четыре года большой войны Украина импортировала электроэнергию из соседних европейских стран.

«В результате вражеских атак на объекты гражданской энергетической инфраструктуры – к утру есть новые обесточенные потребители в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Полтавской областях. Там, где это позволяют условия безопасности, уже выполняются аварийно-восстановительные работы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение для всех абонентов.

Кроме того, из-за непогоды были полностью или частично обесточены 22 населенных пункта в Днепропетровской области. Ремонтные бригады облэнерго уже осуществляют аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях электропередачи.

Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в сети облэнерго. В то же время в других регионах применение ограничений 18 июня не прогнозируется.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Уровень потребления электроэнергии по состоянию на 9:30 четверга на 2,3% ниже уровня предыдущего дня на фоне установления солнечной погоды почти во всех регионах Украины, кроме части восточных областей.

Как известно, недавно экс-глава Укрэнерго заявил, что Украина сможет пройти это лето без отключений света, однако есть два главных условия. Во-первых, россия не должна массированно обстреливать объекты энергетики, а во-вторых, жара в 35 градусов не должна держаться неделями.

Напомним, на прошлой неделе отключилась линия внешнего питания Запорожской АЭС, на оккупированной станции произошел очередной блэкаут. Это было уже 19-е обесточивание ЗАЭС с начала полномасштабного российского вторжения.

Также украинцам начали рассылать фейковые письма от имени Укрэнерго с якобы графиками отключения света со вшитым вредоносным программным обеспечением.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.