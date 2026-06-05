Украинцам массово рассылают фейковые счета за свет от Минэнерго: что известно

В Украине зафиксировали новую волну кибермошенничества – гражданам массово рассылают фальшивые счета на оплату электроэнергии якобы от имени Министерства энергетики Украины.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

6 мая 2026, 15:11 Платежное мошенничество во время большой войны: количество случаев и суммы убытков Наибольшее количество случаев платежного мошенничества было зафиксировано на второй и третий год вторжения рф. Подробнее – на инфографике.

Как отмечается, поддельные платежки рассылают через электронную почту и мессенджеры. В сообщениях содержатся ссылки, которые мошенники предлагают открыть для якобы оплаты электроэнергии или проверки задолженности.

В Министерстве энергетики подчеркнули, что ведомство не осуществляет никаких рассылок счетов или платежных сообщений для потребителей. Там подчеркнули, что функции поставки электроэнергии и выставления счетов выполняют исключительно энергетические компании, с которыми граждане заключили официальные договоры.

В ЦПД объяснили, что главная цель фишинговой схемы – заставить пользователей перейти по подозрительным ссылкам. После этого злоумышленники могут получить доступ к персональным данным, аккаунтам в соцсетях, электронной почте и банковским счетам.

Украинцев призвали не открывать сомнительные ссылки, внимательно проверять адрес отправителя и пользоваться только официальными сервисами поставщиков электроэнергии для оплаты коммунальных услуг.

Напомним, недавно украинцев предупредили о новой мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники распространяют в мессенджерах и социальных сетях ложные сообщения о якобы новых выплатах и надбавках к пенсиям.

Также граждан предупреждали о новой волне мошеннических схем, в которых аферисты выдают себя за сотрудников СБУ и других правоохранительных органов. Злоумышленники рассылают украинцам фейковые повестки на допрос, запугивают вымышленными уголовными делами и требуют деньги.

А ранее сообщалось, что мошенники под видом «помощи» выманили у украинцев около 5 млн грн через фишинговые сайты и фейковые объявления.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.