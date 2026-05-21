Отключения света летом: названы условия, при которых украинцам не придется сидеть без электричества

Украина сможет пройти это лето без отключений света, однако есть два главных условия. Во-первых, россия не должна массово обстреливать объекты энергетики, а во-вторых, жара в 35 градусов не должна держаться неделями.

Об этом рассказал экс-глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью «РБК-Украина».

Кудрицкий считает, что из-за разрушенной генерации длительная жара в Украине более +35°C гарантированно приведет к ограничениям потребления. Так как одного только импорта не хватит, чтобы покрыть запросы украинцев, которые массово начнут включать кондиционеры.

«Наша энергосистема теперь очень зависит от погоды, потому что рабочих электростанций осталось критически мало. Поэтому как только ползет вверх температура, растет и потребление, а это сразу создает проблемы», – говорит энергетик.

7 июня 2024, 17:20 Дефицит в энергосистеме: как экономно потреблять электроэнергию Украинцев систематически призывают экономно потреблять электроэнергию, как это делать – на инфографике.

По его словам, населению все же стоит готовиться к возвращению временных почасовых графиков отключения света. Их могут вводить на несколько часов в пиковые дни и часы нагрузки на электросеть.

«Я не говорю, что это 100% произойдет, или что нас точно ждут 16 часов без света. Все может пройти относительно мягко – например, по два часа в сутки в какие-то отдельные дни. Такой себе «лайт-вариант». Но гарантировать, что отключений вообще не будет, сегодня никто не может», – говорит Кудрицкий.

Также он отметил, что ситуация в Украине непростая из-за атак россиян. У нас много разрушенных или частично разрушенных ТЭС, которые не могут работать на полную мощность. Большинство из них выдает лишь треть от рассчитанной нагрузки. Беда и с гидроэнергетикой: там сильные повреждения после ракетных атак рф.

«Короче, ни ТЭС, ни ГЭС выше головы не прыгнут. Атомка, как всегда летом, наполовину пойдет на ремонты и перезагрузку топлива. Поэтому остается надеяться, что потребление не подскочит слишком сильно, а россияне почему-то перестанут нас атаковать», – подчеркнул экс-глава «Укрэнерго».

9 февраля 2026, 23:58 Кабмин сократит списки критической инфраструктуры: кто гарантированно будет со светом В Минэнерго анонсировали пересмотр списка объектов критической инфраструктуры с целью сокращения количества учреждений, имеющих иммунитет от отключений света.

В то же время он заметил, что такой сценарий все же маловероятен. Поскольку он не верит в «мирные намерения» рф. Но, если это произойдет, «есть шанс пройти лето вообще без отключений».

«Однако расслабляться не стоит. Если россияне увидят «выгодную» для них погоду, они ударят снова. Вспомните зиму», – предупредил украинцев Кудрицкий.

К тому же энергетик объяснил, почему Украина не может компенсировать нехватку электричества с помощью импорта. По его словам, летом нам необходимо иметь до 13 гигаватт, чтобы пройти этот период без отключений, а произвести мы можем значительно меньше, так как атомные блоки на ремонтах, а ТЭС и ГЕС побиты.

Он объясняет, что система постоянно балансирует: потребление то растет, то падает, а генерация пытается за ним успеть. И если дефицит становится слишком большим, импорт уже не спасает.

«Технически завезти из Европы мы можем чуть более 2 гигаватт. Это наш физический потолок. Поэтому сам по себе импорт такую ​​большую дыру закрыть не способен», – подытожил Кудрицкий.

Напомним, весной Кабинет министров решил не поднимать тарифы на электроэнергию для населения. К этому вопросу планируют вернуться через шесть месяцев.

Тем временем президент Владимир Зеленский анонсировал перестройку и обновление энергетического обеспечения украинских общин на следующий отопительный сезон.

А Европа заявила, что готовит комплексный план действий для Украины, направленный на повышение устойчивости украинской энергосистемы.

Кроме этого, мы выяснили, сколько домохозяйства платят за 1 кВт-ч в разных государствах, и как выглядит ситуация в Украине на этом фоне.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.