Военные уже подали более 500 рапортов на возвращение из СЗЧ по новому механизму

С 13 июня военнослужащие подали более 500 рапортов на возвращение после самовольного оставления части через приложение «Армия+».

Об этом сообщил начальник Главного управления информационных технологий министерства обороны Олег Берестовой, его цитирует Интерфакс-Украина.

28 октября 2025, 19:41 С начала вторжения в Украине открыли более 230 тысяч дел за СОЧ и 53 тысячи – за дезертирство С начала большой войны правоохранители открыли более 230 тысяч дел за СОЧ в украинской армии, больше всего – в сентябре 2025 года (17 176). Также за последние два года увеличилось количество открытых дел за дезертирство. Помесячная статистика и динамика – на инфографике.

По его словам, 99 рапортов уже получили согласование, а также зафиксированы первые случаи фактического зачисления военнослужащих в подразделения по возвращении.

«Мы видим интерес к сервису возвращения на службу с первых дней после запуска. Только с субботы подано более 500 рапортов на возвращение после СЗЧ, из которых 99 уже согласованы. Также есть первые успешные случаи фактического зачисления военнослужащих в подразделения», – отметил Берестовой.

Он добавил, что первые два рапорта были согласованы 39-й отдельной бригадой морской пехоты. Это, как отмечают в Минобороны, явилось одним из первых практических кейсов работы нового механизма возвращения.

Напомним, что возможностью возвращения в армию через «Армия+» могут воспользоваться военнослужащие, у которых факт СОЧ был зафиксирован до 12 июня 2026 года. Подать рапорт можно будет до 20 сентября 2026 года.

Стоит отметить, что министерство обороны внедрило новую программу добровольного возвращения из СОЧ в рамках реформы военной службы. При добровольном возвращении военнослужащие могут самостоятельно выбрать бригаду в пределах структур ВСУ, Нацгвардии или Государственной специальной службы транспорта, а также указать желаемую должность.

Также сообщалось, что Офис генерального прокурора закрыл статистику уголовных правонарушений, связанных с самовольным оставлением военнослужащими своих частей и дезертирством, так как соответствующая информация относится к категории сведений с ограниченным доступом.

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