Умер экс-нардеп, который был одним из тех, кто готовил проект Конституции Украины

Умер бывший народный депутат Украины нескольких созывов Сергей Осыка, который был одним из тех, кто готовил проект Конституции Украины. Экс-нардепу было 72 года.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

12 декабря 2025, 18:29 Кто из народных депутатов IX созыва досрочно покинул Верховную раду С начала работы Рады IX созыва досрочно были лишены мандата по разным причинам 28 народных депутатов. 23 парламентария перешли на другую должность. Подробнее – на инфографике.

Как известно, Осыка был ученым и входил в состав Конституционной комиссии при президенте Украины в 1994–1996 годах – он готовил проект Конституции Украины к историческому голосованию в парламенте.

«С грустью сообщаем о смерти народного депутата Украины IV, V и VI созывов Сергея Осыки. Сергей Осыка был одним из ученых, которые готовили проект Конституции Украины к голосованию в сессионном зале», – говорится в сообщении.

Также Осыка занимал должность вице-премьер-министра, а в последний раз он прошел в парламент в 2007 году по спискам от партии «Блок Юлии Тимошенко».

«Во время работы в Верховной Раде Сергей Осыка был членом Комитета по вопросам правовой политики, заместителем председателя Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности, заместителем председателя Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, первым заместителем председателя Комитета по вопросам экономической политики», – говорится в заявлении пресс-службы парламента.

При этом за весомый вклад в развитие государства Сергея Осыку наградили орденом «За заслуги» III степени, а также орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Как известно, недавно умер народный депутат Украины II созыва Вячеслав Бельский, который также был одним из парламентариев, в 1996 году голосовавших за принятие Конституции Украины.

Напомним, ранее на 64-м году жизни умер народный депутат Украины текущего созыва Степан Кубив.

В январе стало известно о смерти народного избранника от парламентской фракции «Слуга народа» Александра Кабанова.

В том же месяце в больнице погиб нардеп от «Слуги народа» Орест Саламаха, который попал в автомобильную аварию недалеко от Львова.

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