Умер экс-нардеп, который был одним из тех, кто принимал Конституцию Украины

Умер народный депутат Украины II созыва Вячеслав Бельский, который был одним из парламентариев, голосовавших в 1996 году за принятие Конституции Украины. Ему было 72 года.

О смерти политика сообщила Верховная Рада Украины.

12 декабря 2025, 18:29 Кто из народных депутатов IX созыва досрочно покинул Верховную раду С начала работы Рады IX созыва досрочно были лишены мандата по разным причинам 28 народных депутатов. 23 парламентария перешли на другую должность. Подробнее – на инфографике.

Как известно, Вячеслав Бельский внес свой вклад в становление украинской государственности, поддержав принятие Основного Закона независимой Украины.

В 1994 году Бельского избрали народным депутатом от Васильевского избирательного округа Запорожской области. В Верховной Раде он работал в Комитете по вопросам агропромышленного комплекса, земельных ресурсов и социального развития села.

После завершения депутатской каденции в 1998 году продолжил работу на государственной службе и в хозяйственной сфере. В частности, занимал руководящие должности в структурах, контролировавших производство и оборот спирта и табачных изделий, а также работал в районной государственной администрации Запорожской области.

В Верховной Раде выразили соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Вячеслава Бельского.

«Вячеслав Бельский был одним из тех, кто голосовал за принятие Конституции Украины, внеся свой вклад в становление украинской государственности», – отметили в парламенте.

Напомним, недавно на 64-м году жизни умер народный депутат Украины текущего созыва Степан Кубив.

В январе стало известно о смерти народного избранника от парламентской фракции «Слуга народа» Александра Кабанова.

В том же месяце в больнице погиб нардеп от «Слуги народа» Орест Саламаха, который попал в автомобильную аварию недалеко от Львова.

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