Умер экс-нардеп, который был одним из тех, кто принимал Конституцию Украины

Политика
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На 73-м году жизни умер народный депутат Украины II созыва Вячеслав Бельский. Он был среди парламентариев, которые в 1996 году проголосовали за принятие Конституции Украины и работал в Комитете по вопросам агропромышленного комплекса.
Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Умер народный депутат Украины II созыва Вячеслав Бельский, который был одним из парламентариев, голосовавших в 1996 году за принятие Конституции Украины. Ему было 72 года.

О смерти политика сообщила Верховная Рада Украины.

Кто из народных депутатов IX созыва досрочно покинул Верховную радуС начала работы Рады IX созыва досрочно были лишены мандата по разным причинам 28 народных депутатов. 23 парламентария перешли на другую должность. Подробнее – на инфографике.

Как известно, Вячеслав Бельский внес свой вклад в становление украинской государственности, поддержав принятие Основного Закона независимой Украины.

В 1994 году Бельского избрали народным депутатом от Васильевского избирательного округа Запорожской области. В Верховной Раде он работал в Комитете по вопросам агропромышленного комплекса, земельных ресурсов и социального развития села.

После завершения депутатской каденции в 1998 году продолжил работу на государственной службе и в хозяйственной сфере. В частности, занимал руководящие должности в структурах, контролировавших производство и оборот спирта и табачных изделий, а также работал в районной государственной администрации Запорожской области.

В Верховной Раде выразили соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Вячеслава Бельского.

«Вячеслав Бельский был одним из тех, кто голосовал за принятие Конституции Украины, внеся свой вклад в становление украинской государственности», – отметили в парламенте.

Напомним, недавно на 64-м году жизни умер народный депутат Украины текущего созыва Степан Кубив.

В январе стало известно о смерти народного избранника от парламентской фракции «Слуга народа» Александра Кабанова.

В том же месяце в больнице погиб нардеп от «Слуги народа» Орест Саламаха, который попал в автомобильную аварию недалеко от Львова.

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