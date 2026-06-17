Апелляционная палата пересмотрит повторное закрытие дела нардепа Дубневича

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры на повторное закрытие уголовного производства по обвинению народного депутата Ярослава Дубневича и других о завладении 93,2 миллиона гривен филиала «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця».

Такое решение 11 июня приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд во второй раз закрыл дело Дубневича об организации завладения 93,2 млн грн филиала «Центр обеспечения производства» УЗ. Прокурор САП подал жалобу на это решение.

«Открыть апелляционное производство по апелляционной жалобе прокурора САП на определение Высшего антикоррупционного суда от 26 мая 2026 года», – говорится в решении.

Как известно, в этом деле обвиняют нардепа Дубневича (в организации завладения денежными средствами); его бывшего помощника, первого заместителя начальника филиала «Центр обеспечения производства» УЗ Эдуарда Пушкаренко; председателя правления ПАО «Днепропетровский стрелочный завод» Сергея Тараненко и его заместителя Валерия Крячко; бывшего основателя ООО «Арго» Антона Шевченко; директора ООО «Корпорация КРТ» Олега Мисенга; начальника отдела верхнего строения колеи филиала «Центр обеспечения производства» УЗ Андрея Степаненко и двух работников этого отдела Татьяну Клепак и Оксану Захаревич.

Напомним, по версии обвинения, нардеп Дубневич предположительно является организатором схемы присвоения 93,2 миллиона гривен филиала «Центр обеспечения производства» ПАО УЗ во время поставки товаров по завышенным ценам в 2015-2017 годах. По данным детективов, как председатель комитета Верховной рады по транспорту, он якобы организовал и создал условия для закупки элементов пути за счет средств предприятия УЗ с нарушением законной процедуры, по завышенным ценам. Вместо переговорной процедуры закупки, как считает следствие, нардеп организовал проведение процедур открытых торгов с привлечением подконтрольных предприятий – ООО «Арго» и ООО «Корпорация КРТ», что повлекло нанесение ущерба на сумму 93,28 млн грн.

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