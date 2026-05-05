Обвиняемый по делу нардепа Дубневича об УЗ мобилизовался

Высший антикоррупционный суд выделил в отдельное производство материалы по бывшему начальнику отдела верхнего строения колеи филиала «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця» Андрею Степаненко в рамках дела народного депутата Ярослава Дубневича в связи с его мобилизацией.

Такое решение 24 апреля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Остановить судебное производство по рассмотрению уголовного производства по обвиняемому (Степаненко – ред.) в связи с его призывом для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, до его увольнения с военной службы или до появления у него реальной возможности участвовать в судебном производстве. Выделить в отдельное судебное производство материалы уголовного производства в части обвинения (Степаненко – ред.) в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 – ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 – ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 – ч. 4 ст. 358 УК Украины», – говорится в решении.

Как известно, в этом деле обвиняют нардепа Дубневича (в организации завладения денежными средствами); его бывшего помощника, первого заместителя начальника филиала «Центр обеспечения производства» УЗ Эдуарда Пушкаренко; председателя правления ПАО «Днепропетровский стрелочный завод» Сергея Тараненко и его заместителя Валерия Крячко; бывшего основателя ООО «Арго» Антона Шевченко; директора ООО «Корпорация КРТ» Олега Мисенга; начальника отдела верхнего строения колеи филиала «Центр обеспечения производства» УЗ Андрея Степаненко и двух работников этого отдела Татьяну Клепак и Оксану Захаревич.

Напомним, по версии обвинения, нардеп Дубневич предположительно является организатором схемы присвоения 93,2 миллиона гривен филиала «Центр обеспечения производства» ПАО УЗ во время поставки товаров по завышенным ценам в 2015-2017 годах. По данным детективов, как председатель комитета Верховной рады по транспорту, он якобы организовал и создал условия для закупки элементов пути за счет средств предприятия УЗ с нарушением законной процедуры, по завышенным ценам. Вместо переговорной процедуры закупки, как считает следствие, нардеп организовал проведение процедур открытых торгов с привлечением подконтрольных предприятий – ООО «Арго» и ООО «Корпорация КРТ», что повлекло нанесение ущерба на сумму 93,28 млн грн.

