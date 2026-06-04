САП в конце августа направит в суд дело экс-чиновника СБУ Витюка

Специализированная антикоррупционная прокуратура после 28 августа направит в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Ильи Витюка, подозреваемого НАБУ и САП в незаконном обогащении.

Именно до такой даты решением Высшего антикоррупционного суда от 28 мая сторона защиты ограничена в сроках ознакомления с материалами следствия, сообщает «Слово и дело».

«Ходатайство детектива удовлетворить частично. Установить стороне защиты срок для ознакомления с материалами досудебного расследования в уголовном производстве до 28 августа 2026 года включительно, после истечения которого сторона защиты будет считаться реализовавшей свое право на доступ к материалам указанного уголовного производства», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-директору департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюку в незаконном обогащении. По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру за 21,6 млн грн и оформил ее на жену. При этом по договору ее стоимость составляет 12,8 млн грн.

Чтобы обосновать происхождение средств, жена указала, что заработала их как ФЛП – с февраля 2022 года предоставляла юридические и консалтинговые услуги. Однако, по мнению НАБУ и САП, эти услуги не предоставлялись. Кроме того, нет подтверждения законного происхождения остальных израсходованных на покупку квартиры средств в размере 8,8 млн грн. Одновременно в СБУ назвали это подозрение местью за обыски в НАБУ и САП. Хотя, по данным «Слово и дело», подозрение Витюку готовилось еще в июне, то есть задолго до обысков.

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