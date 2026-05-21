ВАКС продлил обязанности подозреваемому работнику столичного СБУ

Высший антикоррупционный суд продлил до 11 июля срок действия обязанностей, возложенных на заместителя начальника межрайонного отдела Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Виталия Чака. НАБУ и САП подозревают его в извлечении неправомерной выгоды.

Такое решение 11 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд арестовал Чака и определил ему альтернативу 4,99 млн грн залога. Позже ему снизили залог до 998 400 грн, но оставили под стражей. Подозреваемый вышел из СИЗО под такие обязанности: не отлучаться за пределы города Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца.

«Ходатайство о продлении срока действия обязанностей удовлетворить. Продлить подозреваемому (Чаку – ред.) до 11 июля 2026 года включительно, срок действия обязанностей», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили на взяточничестве работника одного из отделов столичного управления СБУ. По версии следствия, чиновник получил 68 000 долларов за решение вопроса о снятии с розыска в ТЦК и СП двух граждан с последующим оформлением им отсрочки, а также за совершение действий с использованием служебного положения, направленных на сокрытие указанной противоправной деятельности.

При указанных обстоятельствах отсрочка должна быть оформлена путем предоставления заведомо ложных документов о наличии трех детей, фиктивные свидетельства о рождении которых вроде бы должны были выдаваться за границей. Ему сообщили о подозрении.

