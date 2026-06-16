Канада ввела новые санкции против теневого флота и военно-промышленного сектора рф

Власти Канады ввели новый пакет санкций против россии. Ограничения ориентированы, в частности, на теневой флот рф, источники энергетических доходов и компании оборонно-промышленного комплекса.

Соответствующая информация была опубликована на сайте премьер-министра Канады.

9 февраля 2026, 18:31 На грани невозврата: как война истощает российскую экономику 2026 год станет для российской экономики точкой обратного отсчета, санкции подавляют сильнее, нефтяные доходы снижаются, дефицит бюджета растет, инфляция разгоняется, рубль катится в бездну.

Там указали, что новые санкции были представлены 16 июня во время встречи премьера Марка Карни с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7. Карни также решительно осудил массированный удар россии по Киеву, в ходе которого была повреждена Киево-Печерская Лавра.

Новые ограничения охватят в общей сложности 162 физических и юридических лица, в том числе организации и суда теневого флота.

«Только в этом году Канада...ввела санкции против более чем 3400 физических и юридических лиц, а также более 600 судов, чтобы привлечь россию к ответственности», – добавили в пресс-службе канадского премьера.

Напомним, накануне Великобритания также объявила новые санкции против рф. Пакет направлен против теневого флота страны-агрессора.

А до этого сообщалось, что новые ограничения против россии ввел Евросоюз. Под санкции попали российский ВПК, теневой флот, энергетический сектор, а также люди из окружения главы Кремля владимира путина.

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