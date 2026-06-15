Возрасло количество раненых из-за обстрела Киева: среди них ребенок (дополнено)

В Киеве продолжается массированная российская атака с применением ударных беспилотников и крылатых ракет. На данный момент известно о более чем 13 пострадавших в результате обстрела.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, количество пострадавших в результате обстрелов возросло до 13 человек. Среди раненых – 5-летний ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«На подступах к городу новая волна ударных БпЛА и крылатых ракет. Пожалуйста, не спешите покидать укрытия до завершения воздушной тревоги», – отметил Ткаченко.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что кроме ребенка, также беременная женщина. 9 раненых медики госпитализировали. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Дополнено. По состоянию на 3:50, по словам Тимура Ткаченко, ранены 17 человек. Также стало известно о новых повреждениях жилой застройки в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском и Печерском районах Киева.

Напомним, Киев подвергся очередной комбинированной атаке ракетами и дронами. В городе работала ПВО, фиксировались разрушения и возгорания в нескольких районах. Также есть раненые.

В результате ночного обстрела и вероятного прямого попадания вспыхнул пожар на территории Киево-Печерской лавры.

Между тем в Харькове во время тушения пожара после повторного вражеского обстрела погибли пятеро сотрудников ГСЧС, еще как минимум пятеро спасателей получили ранения.

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