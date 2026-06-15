Игнат призвал не публиковать фото обломков ракет и показал, как это использует рф

В Воздушных силах призвали украинцев не выкладывать в соцсети фото последствий ударов россиян, а также остатки ракет и БПЛА, так как противник использует это для пропаганды и клеветы.

Об этом в соцсети Facebook написал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

Он объясняет, что фотография обломка ракеты Patriot, которая во время массированной атаки российской армии ночью 15 июня, вероятно, сбила ракету «Циркон», была использована оккупантами для продвижения собственных нарративов относительно обстрела Киево-Печерской лавры.

15 июня 2026, 09:45 «Укрзализныця» предупредила о значительных задержках поездов после массированной атаки Из-за повреждения инфраструктуры и эвакуационных остановок в результате атаки ряд пассажирских поездов в Украине движется с задержками до нескольких часов.

«В очередной раз показываю, почему не нужно выставлять в соцсети обломки любых ракет! Очередной массированный обстрел Киева – один из крупнейших по количеству «баллистики». Противовоздушная оборона применяет Patriot. Есть разрушения, погибшие и пострадавшие, горит Лавра… Украинцы фотографируют фрагмент ракеты Patriot, которая сегодня ночью вероятно сбила российский Циркон, и, даже не понимая чья она, публикуют это фото в сетях», – говорится в сообщении Игната.

Он показывает, что россияне это подают так, будто Украина сбивала дроны над городом Patriot и запустила несколько ракет системы в Киево-Печерскую лавру и дома, что является ложью.

«Вот пример (на скриншотах из пабликов оккупантов), как враг использует любой украинский контент для продвижения собственных нарративов и пропаганды: очередная ложь о том, что мы сами себя обстреляли», – объясняет спикер ВС.

Как известно, ночью 15 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине с применением 611 БПЛА и 70 ракет, в частности «Цирконов» и баллистических «Искандеров». ПВО обезвредила 582 беспилотника и 50 ракет, в том числе пять из шести «Цирконов». Враг целился по Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Николаевской и Харьковской областям. Основная масса ракет и БПЛА ударили по столице.

В Киеве гремели мощные взрывы. По последним данным, известно о четырех погибших и более 20 пострадавших. Среди них – ребенок. Повреждения зафиксированы почти во всех районах столицы.

Под удар оккупантов попал Успенский собор Киево-Печерской лавры. Там вспыхнул масштабный пожар, который ликвидировали специалисты ГСЧС.

Кроме того, в столице в результате российской атаки получила повреждения Национальная киностудия имени Александра Довженко – одна из старейших киностудий Украины. На территории объекта возник пожар. Из-за разрушений и ликвидации последствий атаки рф в Киеве перекрыт ряд улиц и изменено движение общественного транспорта.

О задержках поездов сообщила также и «Укрзализныця». Там подчеркнули, что движение не остановили, но из-за повреждений и тревог некоторые поезда задерживаются до 4 часов.

А в Харькове в результате повторного ночного российского удара во время тушения пожара погибли 5 спасателей ГСЧС, еще как минимум 5 получили ранения.

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