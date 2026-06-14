В ВСУ рассказали, сколько вражеских расчетов БПЛА ежедневно уничтожают Силы обороны

Украинские защитники ежедневно уничтожают до 50-60 российских расчетов вражеских беспилотников и около десятка позиций запуска и управления дронами.

Об этом спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил в эфире телемарафона.

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По его словам, украинские защитники ведут системную работу по ликвидации инфраструктуры беспилотной авиации врага для снижения интенсивности обстрелов на передовой. Речь также идет о пусковых установках, антеннах и пунктах управления.

«Ежедневно Силы обороны Украины в общей сложности уничтожают до 50-60 вражеских расчетов беспилотных летательных аппаратов. Ежедневно мы уничтожаем до десятка позиций этих беспилотных летательных аппаратов, площадок, пусковых установок, пунктов управления, антенн. Все это мы стараемся уничтожать для того, чтобы уменьшить давление и количество вражеского вооружения, которое сегодня довольно активно применяется у нас на переднем крае», – рассказал Волошин.

Спикер отметил, что сейчас в дельте Днепра противник активно применяет большое количество БПЛА, прежде всего FPV-дронов, нанося удары по Херсону и прибрежным населенным пунктам.

Он подчеркнул, что интенсивность использования врагом беспилотной авиации на этом участке является рекордной для всей линии фронта.

«Мы фиксируем около 750 ударов дронами ежедневно. Это самое высокое, наибольшее количество вообще на всех линиях боевого соприкосновения в российско-украинской войне на таком небольшом участке фронта, на таком небольшом направлении. Кроме того, противник довольно активно действует», – отметил Волошин.

Как известно, накануне украинские защитники нанесли успешные поражения по командному пункту в Брянской области рф и пунктам управления дронами захватчиков на оккупированных территориях.

Напомним, ранее Волошин заявил, что оккупанты меняют логистические маршруты и схемы поставок боеприпасов на юге.

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