Генштаб уточнил результаты ночного удара украинских БПЛА по территории рф

Национальная безопасность
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Генштаб ВСУ сообщил о поражении военных и нефтяных объектов в россии, в частности базы Кронштадт, арсеналов и нефтебаз в нескольких регионах.
Скриншот с видео

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о поражении ряда военных и инфраструктурных объектов на территории российской федерации в ночь на 6 июня.

Об этом говорится в публикации в Telegram.

От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рфУкраинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

В частности, по данным Генштаба, под удар попал пункт базирования «Кронштадт», где фиксируются взрывы и возгорания.

Также поражена нефтебаза «Петергофская» в городе Ломоносов Ленинградской области и нефтетерминал «Несте», расположенный в этом же районе.

Кроме того, сообщили об ударе по арсеналу комплекса хранения ракетного вооружения, боеприпасов и военного имущества 1060-го центра материально-технического обеспечения.

Отдельно Генштаб проинформировал и о поражении нефтебазы «Усть-Лабинск» в Краснодарском крае рф.

Также в течение 5 июня украинские военные нанесли удары по ряду других целей: командно-наблюдательному пункту на территории Белгородской области, складу материально-технических средств на Луганщине, а также пунктам управления беспилотниками на Донетчине и Запорожье.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что этой ночью украинские дроны преодолели расстояние около 500 километров, нанеся удар по нефтебазе на территории рф.

Также писали, что пораженная военно-морская база Балтийского флота рф «Кронштадт» является одним из ключевых элементов военно-морской инфраструктуры россии и важной составляющей ее военного потенциала. На ее территории размещены военные корабли, подводные лодки, учебные центры, доки для ремонта и судостроительные мощности.

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