«Мы положили конец войне»: Трамп озвучил сроки подписания мирного соглашения с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп заявил о завершении войны с Ираном и анонсировал подписание мирного соглашения с Тегераном уже в эти выходные в Европе.

Такое заявление президент Соединенных Штатов Трамп сделал во время общения с журналистами в Овальном кабинете, цитируют CNN и Bloomberg.

Он отметил, что если все произойдет по плану, на церемонию подписания миротворческого документа в Европу приедет вице-президент Америки Джей Ди Вэнс.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Трамп заверил журналистов, что верховный лидер Ирана якобы дал согласие на соглашение, хотя заметил, что оно еще не утверждено окончательно.

«Документы уже почти готовы, так что посмотрим. Это должно быть завершено достаточно быстро», – сказал Трамп.

Сам документ он назвал «очень сильным меморандумом о взаимопонимании, который имеет несколько концептуальный характер». Предполагается, что он восстановит судоходство в Ормузском проливе и будет предусматривать обязательство Тегерана не стремиться к созданию ядерного оружия.

Отдельно Трамп подчеркнул, что пообщался с рядом лидеров, в частности с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и руководителями государств Залива.

«Сегодня мы положили конец войне с Ираном», – заявил Трамп уже во время вечернего телемитинга в поддержку Берта Джонса, баллотирующегося в Сенат США от штата Джорджия.

Он еще раз подчеркнул, что США и Иран пришли к согласию в разногласиях по ядерному оружию и анонсировал возвращение военных домой.

«Мы заключили отличное соглашение. Ядерного оружия не будет. Люди очень скоро начнут возвращаться домой. Дело практически, практически завершено. Мы получили все, что хотели», – сказал Трамп.

Тем временем журналисты Axios узнали, о чем идет речь в «сильном соглашении» между Тегераном и Вашингтоном.

Как отметил изданию один из дипломатов, а также чиновник, Меморандум о взаимопонимании между странами призывает Иран немедленно открыть Ормузский пролив без платных сборов. Взамен США должны снять санкции на основании соблюдения требований Тегераном.

Также сообщается, что документ о взаимопонимании продлит прекращение огня на 60 дней, в частности в Ливане, в течение которых пройдут ядерные переговоры. Текст содержит рамки для решения проблемы запасов обогащенного урана Ирана, хотя любые действия по ядерной программе будут зависеть от второго, более подробного соглашения. Предварительно, в рамочном соглашении содержатся обязательства для Ирана не создавать ядерное оружие и урегулировать запасы высокообогащенного урана.

По сообщениям Axios, документ согласован переговорщиками обеих стран при участии посредников, однако он ожидает окончательного утверждения высшим руководством.

В то же время полуофициальное иранское информационное агентство «Фарс» сообщило со ссылкой на неназванный источник, что официальные лица еще не одобрили текст соглашения со США.

Ранее мы сообщали, что президент США отменил удары по Ирану, о которых он сообщил за несколько часов до этого. Он объяснил свое решение близостью подписания мира, ведь «финальные пункты» соглашения между двумя сторонами уже якобы утверждены.

Напомним, накануне президент США заявлял, что вечером 11 июня американская армия нанесет «очень мощный» удар по Ирану, а в «не слишком отдаленном будущем» возьмет под контроль остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры.

До этого иранские военные заявили о полном закрытии Ормузского пролива для всех судов на фоне эскалации напряженности и боевых действий в регионе. Кроме того, Тегеран заявил об ударе по авиабазам США с истребителями.

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