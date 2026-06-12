СМИ узнали, почему Трамп передумал наносить удар по Ирану

После резкого заявления президента США Дональда Трампа о возможных ударах по Ирану ситуацию удалось остановить благодаря срочному дипломатическому вмешательству стран Персидского залива и Южной Азии.

Об этом сообщает Politico.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По данным источников в администрации США и дипломатов, в четверг, 11 июня, после публикации Трампа о готовности «очень жёсткого удара по Ирану», с ним связались лидеры Катара, Объединённых Арабских Эмиратов и Пакистана. В частности, речь шла об эмире Катара Тамиме бен Хамаде Аль Тани, президенте ОАЭ Мухаммеде бен Заиде Аль Нахайяне и начальнике обороны Пакистана Асиме Мунире.

Они убеждали американского президента, что между сторонами уже существует предварительная договорённость, которая может стать основой для более широких переговоров. По словам одного из чиновников, именно эти разговоры повлияли на решение Трампа отказаться от немедленного военного удара.

Как известно, позже Трамп заявил в соцсети Truth Social, что соглашение может быть подписано уже в ближайшие дни. В разговоре с журналистами он также сказал, что «крупное урегулирование конфликта с Ираном» может быть финализировано очень скоро.

В то же время иранская сторона заявляет, что окончательного соглашения пока нет. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отметил, что хотя значительная часть текста договорённостей согласована, Тегеран не готов уступать своим «красным линиям».

По данным источников, на столе переговоров – предварительная договорённость о возобновлении судоходства в Ормузском проливе и смягчении ограничений для Ирана, в частности доступ к замороженным или ограниченным финансовым ресурсам, которые могут превышать 16 млрд долларов.

Однако более сложные вопросы, включая иранскую ядерную программу, планируется обсуждать на следующих этапах переговоров. В то же время в регионе сохраняются сомнения относительно реального прогресса. Часть дипломатов предупреждает, что пока неясно, одобрил ли соглашение верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Напомним, накануне президент США заявлял, что вечером 11 июня американская армия нанесёт «очень мощный» удар по Ирану, а в «не слишком отдалённом будущем» возьмёт под контроль остров Харг и другие объекты нефтяной инфраструктуры.

Однако затем Трамп заявил об отмене запланированных на вечер ударов по Ирану после достижения договорённостей с руководством Исламской Республики.

После этого американский лидер сообщил о завершении войны с Ираном и анонсировал подписание мирного соглашения с Тегераном уже в эти выходные в Европе. Как отмечает Axios, меморандум уже согласован переговорщиками обеих стран при участии посредников, однако он ожидает окончательного утверждения высшим руководством.

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