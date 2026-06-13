США готовили тайную наземную операцию в Иране для захвата ядерных материалов – СМИ

Соединенные Штаты в конце прошлого месяца рассматривали вариант тайной наземной операции в Иране, целью которой могло стать изъятие высокообогащенного урана.
Об этом сообщает CNN.
По данным журналистов, в прошлом месяце председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дейн Кейн срочно посетил штаб Центрального командования, где ему представили несколько сценариев возможной операции с привлечением спецназовцев.
План предусматривал потенциальное развертывание наземных сил для доступа к ядерным материалам, которые, по оценкам, хранятся на объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо и могут быть спрятаны в подземных туннелях.
Пентагон оценивал уровень риска такой миссии как «от высокого до чрезвычайного». Среди основных угроз были возможные потери среди военных, сильная оборона объектов, а также риск эскалации со стороны Ирана.
По данным CNN, разработанные варианты операции были представлены президенту США Дональду Трампу, однако он в итоге приостановил подготовку миссии, учтя предупреждения о возможных последствиях – от затяжногоского конфликта до глобальных экономических рисков.
Также отмечается, что ядерные эксперты и МАГАТЭ скептически оценивают возможность безопасного изъятия всего материала, часть которого может находиться глубоко под землей.
Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп объявил о прекращении войны с Ираном. Он заявил, что сторонам удалось урегулировать почти все спорные моменты, а подписание мирного соглашения запланировано в Европе на эти выходные.
Такие заявления Трампа в Иране сначала опровергли, но затем сообщили, что Тегеран и Вашингтон как никогда близки к заключению меморандума о взаимопонимании.
Подписание этого документа между США и Ираном скорее всего пройдет на территории Швейцарии.
Стоит отметить, что до этого Трамп планировал нанести еще один «очень мощный» удар по иранским объектам, однако позже передумал, а журналисты уже выяснили причины столь резкого изменения позиции лидера США.
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