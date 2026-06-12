Глава МИД Ирана подтвердил, что Тегеран близок к заключению соглашения со Штатами

Мир
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Министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран и Вашингтон как никогда близки к заключению меморандума о взаимопонимании.
Фото: AP

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон как никогда близки к заключению меморандума о взаимопонимании.

Заявление было опубликовано в соцсети X.

Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

«Меморандум о взаимопонимании как никогда близок к завершению. До его окончательного утверждения СМИ следует воздержаться от спекуляций относительно его содержания», – написал Аракчи.

Он добавил, что все подробности будут обнародованы «в установленном порядке».

Напомним, накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о завершении войны с Ираном. Лидер Америки сообщил, что стороны конфликта пришли к согласию фактически по всем спорным вопросам и подпишут мир в Европе в эти выходные.

До этого Трамп намеревался нанести «очень мощный» удар по Ирану. СМИ уже узнали, почему президент США изменил свою позицию.

По данным CNN, церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, вероятнее всего, состоится в Швейцарии.

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