Эрдоган заявил, что ЕС не станет глобальным игроком без членства Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европейский Союз не сможет стать полноценным политическим и стратегическим центром притяжения без Анкары. По его словам, сейчас Европа больше нуждается в Турции, чем страна – во вступлении в ЕС.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu, цитируя обращение Эрдогана после заседания Кабинета министров.

Соответствующее заявление президента прозвучало на фоне многолетнего замороженного процесса вступления Анкары в ЕС. Турецкий лидер напомнил, что процесс вступления Турции в ЕС длится с 1959 года, и обвинил блок в предвзятом отношении к турецкой заявке.

«Не стоит забывать, что Турция – больше не та самая Турция, и что мир больше не ограничивается сферой влияния западных держав», – сказал Эрдоган.

Он призвал Евросоюз признать, что блок не может быть глобальным игроком или центром притяжения без Турции как полноправного члена.

Эрдоган подчеркнул, что вопрос не в том, какую позицию занимает Анкара, а в том, где Брюссель видит себя в будущем. По его словам, эта потребность Европы в Турции будет только расти.

Отмечается, что отношения между Турцией и ЕС снова начали улучшаться с 2015 года, частично из-за волны нелегальной миграции, вызванной сирийской гражданской войной. Однако, по словам Эрдогана, ЕС не смог сохранить этот импульс, так как «слишком поздно, недостаточно и неохотно» оказал Турции необходимую поддержку после попытки государственного переворота в 2016 году, во время которой погибли 253 человека.

Турецкий президент сказал, что с момента первой заявки Турции в отношении Анкары были глубоко укоренены предубеждения в определенных кругах Европы, которые так и не удалось преодолеть.

«Иногда они нацеливались на нашу демократию, иногда видели угрозу в нашей экономике, иногда сеяли страх среди нашего населения, иногда использовали нашу веру как повод отстранить нас. Но каждый раз они находили повод исключить Турцию, замедлить процесс ее полноправного членства и держать ее на пороге», – заявил Эрдоган.

Он добавил, что Турция «изменилась, трансформировалась и укрепила свою экономику и демократию», однако «искаженный подход этих кругов» к его стране не изменился.

«Мы не та страна, о существовании которой вспоминают только тогда, когда это нужно, в двери которой стучат только во времена необходимости, а в остальное время ее отодвигают. Мы не являемся и никогда не будем такой страной», – добавил Эрдоган.

Согласно его словам, сейчас строится новый мир, в котором региональное сотрудничество приобретает значение, появляются новые актеры, а глобальная система быстро развивается к многополярности, подчеркнув, что Турция – среди сильнейших стран, готовых стать одним из ведущих полюсов этой новой системы.

