США впервые стали крупнейшим экспортером нефти в мире, опередив Саудовскую Аравию и рф

США впервые в современной истории стали крупнейшим экспортёром нефти в мире, опередив Саудовскую Аравию и россию. Это кардинально меняет глобальный энергетический баланс, который десятилетиями определяли страны ОПЕК и Москва.

Об этом пишет Reuters.

14 марта 2026, 12:25 Крупнейшие в мире импортеры нефти: как распределяется объем закупок между странами Самые крупные в мире импортеры нефти. Сколько нефти закупают Китай, США, Индия и страны Европы – на инфографике.

Резкий рост американского экспорта произошёл на фоне сбоев поставок с Ближнего Востока и из россии из-за конфликтов, санкций и военной нестабильности, в частности войны между США и Ираном и последствий российского вторжения в Украину.

По данным аналитических сервисов отслеживания судоходства Vortexa, экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из США в мае достиг около 10,5 млн баррелей в сутки, что сделало страну лидером мирового рынка уже третий месяц подряд. Для сравнения, экспорт россии составлял около 7 млн баррелей в сутки, а Саудовской Аравии – 5,9 млн.

В США энергетический бум обеспечили частные компании, особенно благодаря добыче сланцевой нефти, которая резко выросла после 2010 года. Это позволило стране сначала стать крупнейшим производителем газа, а затем – и нефти.

Аналитики отмечают, что нынешняя ситуация радикально отличается от периода 1970-х, когда США зависели от импорта с Ближнего Востока и пострадали от нефтяного эмбарго со стороны стран ОПЕК в 1973 году.

После отмены экспортных ограничений в 2015 году США быстро интегрировались в мировой рынок, а энергетические компании начали активно наращивать поставки. Сейчас, на фоне перебоев в поставках из россии из-за санкций и ударов по инфраструктуре, а также ограничений в районе Ормузского пролива, американские производители получили дополнительные преимущества.

В то же время эксперты предупреждают, что рост зависимости Европы от США может создавать новые риски. Представители ЕС уже выражают обеспокоенность чрезмерной зависимостью от американских энергоресурсов, особенно на фоне торговых споров и климатической политики.

Аналитики подчёркивают, что роль США усиливается не только в военной и финансовой сферах, но и в энергетике. По словам экспертов, это создаёт для Вашингтона новый инструмент геополитического влияния наряду с доминированием доллара и военной мощью.

Среди ключевых событий, повлиявших на рынок, также называют войну США и Ирана, которая нарушила поставки с Ближнего Востока, а также санкционное давление на россию после вторжения в Украину.

В целом добыча в США почти утроилась с 2000 года и сейчас составляет около 22 млн баррелей в сутки, тогда как Саудовская Аравия и россия демонстрируют значительно более медленный рост или стагнацию.

Аналитики отмечают, что глобальное потребление нефти продолжает расти и уже превышает 100 млн баррелей в сутки, а основную часть этого прироста за последние 15 лет обеспечили именно американские компании.

Напомним, в начале мая сообщалось, что экспорт нефтепродуктов из Соединённых Штатов достиг рекордного уровня из-за резкого роста спроса со стороны Европы и Азии, которые пытаются компенсировать перебои в поставках, вызванные войной и эскалацией напряжённости вокруг Ирана.

В то же время в россии рассматривают возможность введения ограничений на экспорт дизельного топлива и авиационного керосина на фоне снижения загрузки нефтеперерабатывающих заводов до многолетних минимумов из-за усиления украинских ударов по энергетической инфраструктуре страны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.