Трамп сообщил об отмене запланированного удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил об отмене запланированных на вечер ударов по Ирану после достижения договоренностей с руководством Исламской Республики.

Заявление было опубликовано в соцсети Truth Social.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

«Исходя из того, что обсуждения с Исламской Республикой Иран были доведены до самого высокого уровня иранского руководства и одобрены, я как президент Соединенных Штатов Америки отменил запланированные на этот вечер удары и бомбардировки по Ирану», – написал Трамп.

Глава Белого дома утверждает, что ключевые параметры грядущего соглашения уже согласованы всеми сторонами. По его словам, в процесс были вовлечены США, Израиль, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Турция, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иордания и Египет.

В то же время Трамп подчеркнул, что морская блокада Ирана пока будет оставаться в силе.

«Время и место подписания (сделки – ред.) будут объявлены в ближайшее время», – резюмировал он.

Напомним, накануне президент США заявлял, что вечером 11 июня американская армия нанесет «очень мощный» удар по Ирану, а в «не слишком отдаленном будущем» возьмут под контроль остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры.

До этого иранские военные заявили о полном закрытии Ормузского пролива для всех судов на фоне эскалации напряженности и боевых действий в регионе. Кроме того, Тегеран заявил об ударе по авиабазам США с истребителями.

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