Россияне дважды обстреляли шахту ДТЭК на Днепропетровщине, пострадал работник

В воскресенье, 7 июня, российские оккупационные войска дважды атаковали шахту ДТЭК в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Как отмечается, в результате российского удара беспилотником вблизи шахты пострадал механик предприятия.

«Враг дважды атаковал угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области. В результате удара БПЛА вблизи шахты пострадал механик. Ему оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Еще одна атака повредила систему жизнеобеспечения предприятия. Сейчас на месте продолжаются восстановительные работы.

В ДТЭК уточнили, что это уже третья атака на предприятие за последние дни. По данным пресс-службы, накануне по дороге на работу из-за удара дрона погиб машинист шахты Юрий Филиппов.

Напомним, утром 7 июня российские войска атаковали поселок Балабино в Запорожской области. По обновленным данным, в результате удара погибли три человека, еще одна женщина пострадала.

Также российский беспилотник попал в площадку хранилища и частично разрушил здание приема контейнеров. Отработанное ядерное топливо в этом здании не хранилось.

Кроме этого, в ночь на воскресенье, 7 июня, россия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате обстрелов в областном центре пострадал гражданский.

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