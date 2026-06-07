Россияне дважды обстреляли шахту ДТЭК на Днепропетровщине, пострадал работник

Общество
Читати українською
В воскресенье, 7 июня, произошла третья масштабная атака врага на угольное предприятие ДТЭК за последние дни.
Иллюстративное фотоGetty Images

В воскресенье, 7 июня, российские оккупационные войска дважды атаковали шахту ДТЭК в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Как отмечается, в результате российского удара беспилотником вблизи шахты пострадал механик предприятия.

«Враг дважды атаковал угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области. В результате удара БПЛА вблизи шахты пострадал механик. Ему оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Еще одна атака повредила систему жизнеобеспечения предприятия. Сейчас на месте продолжаются восстановительные работы.

В ДТЭК уточнили, что это уже третья атака на предприятие за последние дни. По данным пресс-службы, накануне по дороге на работу из-за удара дрона погиб машинист шахты Юрий Филиппов.

Напомним, утром 7 июня российские войска атаковали поселок Балабино в Запорожской области. По обновленным данным, в результате удара погибли три человека, еще одна женщина пострадала.

Также российский беспилотник попал в площадку хранилища и частично разрушил здание приема контейнеров. Отработанное ядерное топливо в этом здании не хранилось.

Кроме этого, в ночь на воскресенье, 7 июня, россия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате обстрелов в областном центре пострадал гражданский.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Пострадавшие Шахта ДТЭК Днепропетровская область Атака Обстрел
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Курс Bitcoin упал до самого низкого уровня с октября 2024 года
Замороженные миллиарды Ирана могут пойти на восстановление союзников США
МАГАТЭ направит инспекторов к поврежденному хранилищу ядерного топлива в Чернобыльской зоне
В Израиле произошло вооруженное нападение со стрельбой, есть жертва и раненые
Офицерка ВМС Румынии потеряла пальцы во время испытаний военного дрона в США
Россияне дважды обстреляли шахту ДТЭК на Днепропетровщине, пострадал работник
В Косово на фоне политического кризиса стартовали досрочные парламентские выборы
Лубинец рассказал о первой встрече с новой омбудсменкой россии
На Буковине рухнул мост с десятками детей, несколько травмированных госпитализировали
ССО нанесли серию ударов по нефтехранилищам в Крыму
Больше новостей