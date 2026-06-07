Украина впервые имеет преимущество в войне – Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина впервые с начала полномасштабного вторжения находится в более выгодном военном положении.

Об этом он сказал в интервью швейцарскому изданию NZZ.

9 апреля 2026, 17:52 Как менялась площадь оккупированных территорий Украины во время российского вторжения Как менялась площадь оккупированных территорий Украины во время российского вторжения с момента начала аннексии Крыма и части Донбасса по 2026 год – на инфографике «Слово и дело».

По словам Стубба, война для Украины прошла три этапа: первый год – выживание, последующие годы – стойкость, а сейчас – «математика поля боя», где решающими являются ресурсы и соотношение потерь.

Он привел семь аргументов, которые, по его мнению, свидетельствуют о преимуществе Украины. В частности, ежемесячные потери российской армии, по его оценкам, составляют около 35 тысяч убитых и раненых, тогда как россия может пополнять войска лишь примерно на 27 тысяч человек.

Стубб также заявил, что соотношение потерь на фронте изменилось с 1:3 на 1:8 в пользу Украины, а до 95% потерь сейчас вызывают удары беспилотников и ракет, в то время как прямые боевые столкновения становятся редкостью.

Отдельно он отметил, что на части фронта образовалась так называемая «зона поражения» шириной 20–40 километров с чрезвычайно высоким уровнем смертности. По его словам, Украина также наращивает производство беспилотников до миллионных масштабов.

Кроме того, президент Финляндии утверждает, что Украина впервые за время войны смогла вернуть больше территорий, чем потеряла за определенный период, а также усиливает удары вглубь территории рф.

Отдельно Стубб прокомментировал перспективы безопасности Европы после войны, заявив, что россия вряд ли будет проверять действие статьи 5 НАТО, так как не смогла добиться успеха в Украине. В то же время он предположил возможные гибридные угрозы со стороны рф – кибероперации и диверсии – но не прямое военное вторжение.

Напомним, в начале апреля президент Владимир Зеленский заявлял, что тогдашняя ситуация на фронте является лучшей для Украины за последние десять месяцев. Такую цену, по его словам, дают как украинская, так и британская разведка.

22 мая он сообщил, что с начала 2026 года украинские Силы обороны освободили 590 квадратных километров территории.

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