США ударили по танкеру в Оманском заливе, погибли граждане Индии

Трое индийских моряков погибли в результате удара американских военных по танкеру MT Settebello в Оманском заливе.

Об этом сообщают BBC и министр судоходства Индии Сарбананда Соновал в соцсети Х.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

В частности, американские военные обвинили Settebello в нарушении американской блокады путем «попытки транспортировки нефти из Ирана».

Как отмечается, судно MT Settebello под флагом Палау подверглось нападению в среду, 10 июня, после обвинения в невыполнении «указаний американских вооруженных сил». На борту находились 24 индийских члена экипажа, из которых трое погибли, все остальные были спасены.

Индийский министр Соновал назвал этот инцидент «глубоко прискорбным», добавив, что тела троих мужчин вскоре будут доставлены домой. На фоне атаки на судно индийское правительство вызвало заместителя главы представительства США в Дели.

При этом Центральное командование США сообщило в соцсетях, что самолет выпустил «высокоточные боеприпасы» по машинному отделению танкера «после того, как экипаж неоднократно отказался» выполнять указания.

По данным CENTCOM, это уже второе судно с индийским экипажем, подвергшееся нападению со стороны США на этой неделе. В понедельник американские войска атаковали судно Marivex, также нефтяной танкер под флагом Палау с индийским экипажем, в Оманском заливе после того, как оно не выполнило указания США.

Индийское правительство настаивает, что «нападения на коммерческое судоходство и гражданскую инфраструктуру в регионе должны прекратиться».

Как известно, иранские военные заявили о полном закрытии Ормузского пролива для всех судов на фоне эскалации напряженности и боевых действий в регионе.

Напомним, в ночь на 11 июня Соединенные Штаты начали новую серию ударов по территории Ирана. Это уже второй день подряд, когда американские военные атакуют иранские объекты.

Накануне Силы Центрального командования США (CENTCOM) атаковали объекты в Иране. Эта операция стала ответом на уничтожение американского военного вертолета Apache.

Также в конце мая танкер со сжиженным природным газом впервые с начала войны в Иране прошел Ормузский пролив и отправился в Индию.

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