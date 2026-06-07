Оккупанты заявили об ударе по Чонгару, движение через Джанкой перекрыто

В воскресенье, 7 июня, российские захватчики закрыли пункт пропуска Джанкой после якобы атаки украинских беспилотников на мост вблизи Чонгара в оккупированной Херсонской области.

Об этом сообщают оккупационный губернатор Херсонщины Владимир Сальдо и местные Telegram-каналы.

6 июня 2026, 01:41 Создали «горячую линию» для «туристов» из рф, застрявших в Крыму из-за дефицита бензина В оккупированном Крыму из-за дефицита бензина ввели горячую линию для российских «туристов», которые не могут выехать с полуострова. Оккупационные власти ограничили продажу топлива, ввели талоны и контроль на автозаправках.

Как отмечается, сегодня ночью прозвучала серия взрывов в районе поселка Чонгар на административной границе между оккупированной частью Херсонской области и Крымским полуостровом.

Российские оккупанты заявляют, что в результате атаки украинских БПЛА было повреждено мостовое полотно вблизи Чонгара. Движение транспорта через КПП «Джанкой» на данный момент полностью заблокировано.

Российские медиа и паблики захватчиков также подтверждают ночной удар по логистическому маршруту.

При этом коллаборант Сальдо опубликовал обращение, в котором призвал водителей воздержаться от поездок по этому маршруту из-за высокой опасности и закрытия таможенных постов.

Оккупанты предлагают осуществлять объезд автотранспорта через другие западные ворота полуострова – АПП «Армянск» и АПП «Перекоп».

Как известно, украинские военные взяли под плотный огневой контроль один из ключевых логистических маршрутов российских оккупантов на юге. Речь идет об участке сухопутного пути Мелитополь – Чонгар, по которому враг направляется во временно оккупированный Крым.

Напомним, в ночь на 7 июня временно оккупированные территории Украины оказались под массированной атакой беспилотников. Взрывы и пожары зафиксировали в Донецкой, Луганской областях и в Крыму. Под ударами оказались объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые российскими оккупационными силами.

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