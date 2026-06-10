Чонгарский мост, по которому рф перебрасывает технику, уничтожен – ЦПД

Силы обороны Украины 9 июня нанесли очередной разрушительный удар по Чонгарскому мосту и полностью разрушили конструкции сооружения.

Об этом 10 июня сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Телеграм-канале.

При этом он отметил, что российские власти не спешат подтверждать эту атаку воинов ВСУ и пытаются замалчивать ситуацию. Ведь уничтожение Чонгарского моста существенно усложняет положение врага.

«Чонгарский мост уничтожен, российские власти пытаются замалчивать ситуацию во временно оккупированном Крыму», – написал Коваленко.

Как известно, Чонгарский мост, который соединяет оккупированную часть Херсонщины и Крым и является одним из ключевых логистических маршрутов оккупантов, находился под ударами украинских дронов последние несколько дней.

В ночь на 9 июня украинские беспилотники FP-2 нанесли удар по мосту вблизи Чонгара на Херсонщине. Перед этим 7 июня мост получил повреждения, когда было частично разрушено дорожное покрытие.

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Также стоит отметить, что накануне о сильных повреждениях моста сообщили в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайло. Бойцы заявили, что движение по этому мосту теперь невозможно.

«Первым ударом 7 июня мы повредили полотно в одном направлении. Теперь этот важный логистический путь полностью выведен из строя. Результат – движение перекрыто на длительное время», – говорится в сообщении подразделения.

Эту операцию, по данным военных, провели совместно Центр мультидоменных операций «Фаланга» и 475-й отдельный штурмовой полк «CODE 9.2».

Об остановке движения по мосту заявил сегодня и гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, утром 10 июня украинские военные попытались нанести удар по одному из мостов, соединяющих Геническ с Арабатской стрелкой.

«На месте работают профильные службы. Движение временно перекрыто, обстоятельства уточняются», – заявил он и добавил, что также 8 округов полностью обесточены в результате ночной атаки украинских БПЛА.

Напомним, также в июне украинские военные взяли под плотный огневой контроль один из ключевых логистических маршрутов российских оккупантов на юге. Речь идет об участке сухопутного пути Мелитополь – Чонгар, по которому враг направляется в временно оккупированный Крым.

Кроме этого стало известно, что СБС поразили военные объекты и «теневой» сухогруз рф в Мариупольском порту.

А спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что вывод российских войск с Кинбурнской косы в Николаевской области пока не подтверждается. Сейчас военные фиксируют перегруппировку оккупационных подразделений.

Тем временем в Генштабе подтвердили поражение Куйбышевского НПЗ и военного завода в Чебоксарах.

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