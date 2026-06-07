ССО нанесли серию ударов по нефтехранилищам в Крыму

Подразделения Middle-strike Сил специальных операций в ночь на 7 июня нанесли удары по нефтебазе «Семиколодезянская» и нефтяному терминалу во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили на странице ССО.

В публикации рассказывают, что нефтебаза «Семиколодезянская», расположенная в поселке Еди-Кую, находится примерно в 200 километрах от линии боевого соприкосновения. Российские оккупационные войска используют ее как перевалочный пункт для хранения и транспортировки мазута, дизельного топлива и битума.

Объект включает девять резервуаров емкостью от 700 до 3000 кубических метров. Именно отсюда топливо загружают в цистерны и распределяют по территории Крыма и других временно оккупированных регионов Украины для нужд российских сил.

Также украинские беспилотники поразили нефтяной терминал в Феодосии, расположенный примерно в 250 километрах от линии боевого соприкосновения. На объекте функционируют семь резервуаров для хранения топлива емкостью 10 и 20 тысяч кубических метров.

Терминал является многофункциональным комплексом, который используется для перевалки нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн на морские суда. По данным украинской стороны, оккупанты применяют его как стратегический узел снабжения топливом для нужд полуострова, в частности в случае чрезвычайных ситуаций.

Поражение подобной инфраструктуры, по оценкам украинских военных, снижает логистические и экономические возможности российских сил.

Напомним, в ночь на 7 июня временно оккупированные территории Украины оказались под массированной атакой беспилотников. Взрывы и пожары зафиксировали в Донецкой, Луганской областях и в Крыму. Под ударами оказались объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые российскими оккупационными силами.

Кроме этого, российские захватчики закрыли пункт пропуска Джанкой после якобы атаки украинских беспилотников на мост вблизи Чонгара в оккупированной Херсонской области.

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