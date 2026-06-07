Военный омбудсмен назвала процент людей, которых мобилизовали, хотя они имели право на отсрочку

Общество
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Около 7% мобилизованных украинцев имели законное право на отсрочку, однако были призваны из-за ошибок ВВК, неучтенных документов или семейных обстоятельств. Военный омбудсмен Ольга Решетилова объяснила причины.
фото getty images

Около 7% граждан, которых мобилизовали в ряды Сил обороны Украины, имели законное право на отсрочку от службы, однако по разным причинам это право не было учтено при призыве.

Об этом сообщила уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова в интервью Суспільному.

В Офисе военного омбудсмена назвали количество жалоб о нарушении прав за четыре месяцаВоенная омбудсманка Ольга Решетилова заявила, что за первые четыре месяца работы им удалось обработать более 8 тысяч жалоб от военнослужащих.

По словам омбудсмена, речь идет не только о случаях некачественного прохождения военно-врачебной комиссии, но и о ситуациях, когда мобилизационные органы не учли документы, дававшие человеку право на отсрочку.

Среди наиболее распространенных причин она назвала семейные обстоятельства, в частности наличие трех и более детей, оформление опеки над нуждающимися в уходе родственниками, а также статус близких родственников погибших, пропавших без вести или военнопленных защитников.

«Это могло быть некачественное проведение ВВК, неучет тех документов, которые имел военнослужащий. Это могут быть, например, семейные обстоятельства – когда трое и более детей, оформление опеки над кем-то из близких родственников или еще что-то», – объяснила Решетилова.

Она подчеркнула, что после мобилизации таких лиц возникает дополнительная нагрузка как на государство, так и на командиров воинских частей, которые вынуждены решать вопросы их дальнейшего прохождения службы или увольнения.

По словам омбудсмена, у ее команды уже есть расчеты относительно расходов государства на одного такого военнослужащего. По ее убеждению, неэффективная мобилизация приводит не только к финансовым потерям, но и к росту социальной напряженности в обществе.

«И государство должно увидеть эти средства, понять, что мы их просто выбрасываем в космос. Плюс к тому – создаем социальную напряженность, и никоим образом не решаем вопрос пополнения войска», – отметила Решетилова.

Напомним, Решетилова также сообщила, что за первые четыре месяца своей деятельности Офици де-юре военного омбудсмена зафиксировал почти 8 тысяч обращений относительно нарушения прав военнослужащих.

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявлял, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) все чаще превращаются в «места несвободы граждан».

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Мобилизация Омбудсмен ТЦК Отсрочка от мобилизации
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