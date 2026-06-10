Градация штрафов и больше камер: Свириденко рассказала, как планируют улучшить безопасность на дорогах

Кабинет министров в рамках комплексного плана по повышению безопасности дорожного движения может пересмотреть систему штрафов и расширить сеть камер автоматической фиксации нарушений.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

11 ноября 2025, 16:00 Сколько человек ежемесячно гибнут и травмируются в ДТП на дорогах Украины Началась Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения. Слово и дело проанализировало, сколько людей ежемесячно погибали и травмировались в ДТП на дорогах Украины с 2023 по 2025 год. Также мы посчитали, сколько аварий произошло за последние пять лет.

По ее словам, в данный момент предложения предусматривают введение градации штрафов в зависимости от степени превышения скорости, а также усиления ответственности для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения.

«Для большинства водителей ничего не изменится. Новые правила направлены, прежде всего, на тех, кто регулярно создает опасность для других участников движения. Так, за последние 12 месяцев камеры автоматической фиксации зафиксировали почти 2 900 водителей, которые превышали скорость более 50 раз. Более 35 тысяч водителей попадали в поле зрения камер более десяти раз в год. Почти 12,5 тысяч – больше двадцати раз», – рассказала премьер.

Отдельно правительство планирует расширить систему автоматической фиксации нарушений. Сейчас на дорогах работает около 377 камер, а их количество планируется увеличить до 410.

Кроме того, готовится законодательное урегулирование использования электросамокатов и других легких персональных транспортов. По данным правительства, только за пять месяцев 2026 года количество ДТП с их участием выросло на 66,8%.

Напомним, 8 июня в правительстве заявили, что готовит комплекс решений, направленных на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и усиление дисциплины среди участников движения. Это стало реакцией на смертельное ДТП, произошедшее в Киеве 5 июня.

Как известно, в прошлую пятницу на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского в Киеве произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Mercedes-Benz Павел Плешивцев двигался на большой скорости, не справился с управлением и выехал на пешеходную часть у входа в подземный переход. Жертвами аварии стали 4 человека.

8 июня водителю–виновнику смертельного ДТП в Киеве избрали меру пресечения. Его взяли под стражу без права внесения залога.

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