Миллион долларов за поставки БПЛА: суд увеличил залог одному из фигурантов

Национальная безопасность
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Апелляция ВАКС усилила меру пресечения одному из подозреваемых по делу о требовании 1 млн долларов при содействии в поставке беспилотников.
Фото: Getty Images

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда усилила меру пресечения одному из подозреваемых по делу о требовании 1 млн долларов при содействии в поставке беспилотников. Решение было принято по результатам рассмотрения апелляционной жалобы.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным «Слово и дело», речь идет о Роберте Степаняне. Суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения и увеличил размер залога почти на 100 млн грн по сравнению с предыдущим решением.

В итоге подозреваемому определили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 142 млн грн.

Речь идет об уголовном производстве, в рамках которого правоохранители расследуют обстоятельства вымогательства неправомерной выгоды в особо крупном размере.

По данным следствия, должностное лицо Администрации ГНСУ якобы организовало закупку беспилотных авиационных комплексов таким образом, чтобы победу в тендере одержало подконтрольное его сообщнику предприятие. Однако в конкурс вмешалось другая компания, которая в итоге выиграла тендер. После этого, как установило следствие, фигуранты изменили схему получения прибыли и потребовали деньги уже от победителя закупки.

Вырученные средства, по версии следствия, планировалось распределить между участниками схемы и отдельными должностными лицами пограничного ведомства.

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