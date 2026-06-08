В Запорожье увеличилось количество пострадавших из-за российского удара

Национальная безопасность
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Количество раненых и травмированных в результате сегодняшней атаки российских войск на город Запорожье увеличилось до 23 человек.
Фото: ГСЧС

Количество раненых и травмированных в результате сегодняшней атаки российских войск на город Запорожье увеличилось до 23 человек.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров.

«В результате атаки по остановке количество пострадавших возросло до 23 человек. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь», – написал он.

Федоров также сообщил, что вечером враг снова ударил по Запорожью. В результате обстрела 52-летний мужчина получил осколочные ранения ног.

«Также поврежден 9-этажный жилой дом. Предварительно, без пострадавших. Зафиксировано повреждение объектов железнодорожной инфраструктуры», – рассказал руководитель ОВА.

Напомним, 8 июня оккупанты атаковали остановку общественного транспорта в спальном районе города. Погибли два человека, также сообщалось о 15 раненых.

А ночью 8 июня российские войска атаковали Харьков и Одесскую область беспилотниками. В Харькове разрушен склад «Укрпочты», а в Одесской области повреждена энергетическая инфраструктура.

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