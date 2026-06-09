НМТ-2026: когда абитуриенты получат результаты и как рассчитать конкурсный балл

Официальные результаты НМТ-2026 будут опубликованы в персональных кабинетах поступающих до 3 июля для основных сессий и до 29 июля – для дополнительных. В то же время сразу после тестирования абитуриенты смогут увидеть предварительные результаты и ориентировочно оценить свои шансы на поступление.

Об этом сообщают на сайте Украинского центра оценки качества образования (УЦОКО).

22 апреля 2026, 13:44 На НМТ-2026 зарегистрировали рекордное количество участников за годы большой войны Как менялось количество участников национального мультипредметного теста с 2022 по 2026 год – на инфографике.

Как известно, после сдачи национального мультипредметного теста (НМТ) участники и участницы сразу получают предварительные тестовые баллы, что позволяет быстро ориентироваться в собственных результатах.

Для участия в конкурсном отборе будут использоваться баллы по каждому предмету, переведённые в шкалу 100–200. При этом для получения результата по этой шкале необходимо набрать не менее 15% от общего количества тестовых баллов. Исключение составляют украинский язык и история Украины – здесь нужно не менее 15% + 1 тестовый балл.

Таблицы перевода баллов в шкалу 100–200 утверждаются Министерством образования и науки Украины заранее, с ними можно ознакомиться по ссылке.

Конкурсный балл для поступления будет рассчитываться с учётом коэффициентов для каждой специальности. Их значения и формула расчёта определены в Порядке приёма на обучение для получения высшего образования в 2026 году. Это позволяет по-разному взвешивать результаты в зависимости от выбранной специальности.

Чтобы заранее оценить свои шансы на поступление, абитуриентам рекомендуется пользоваться калькулятором конкурсного балла НМТ-2026. Он позволяет ввести собственные результаты по предметам, учесть коэффициенты и сравнить различные комбинации специальностей.

Кроме этого, в персональных кабинетах участников будет доступна Информационная карта НМТ, необходимая для поступления в украинские учреждения высшего образования.

Для поступления в зарубежные университеты можно заказать выписку результатов НМТ – официальную справку с подписью директора Украинского центра оценки качества образования и печатью учреждения. Документ оформляется бесплатно в срок до 5 рабочих дней. Получить его можно по почте в пределах Украины или лично в Киеве, также доступна курьерская доставка за счёт заявителя.

Напомним, для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2026 году зарегистрировались более 350 тысяч человек. Среди них есть и 73-летний абитуриент, который стал самым старшим участником нынешнего тестирования.

Как известно, в целом на НМТ-2026 зарегистрировали рекордное количество участников за годы большой войны.

Также сообщалось, что вступительная кампания-2026 имеет несколько важных нововведений, однако основные этапы поступления на бакалавриат не изменились. Узнать больше о датах и особенностях вступительной кампании можно на инфографике «Слово и дело».

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