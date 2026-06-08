Свириденко заявила, что математика останется обязательным предметом на НМТ

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство не намерено исключать математику из национального мультипредметного теста или переводить ее в перечень предметов на выбор.

Слова Свириденко приводит портал Интерфакс-Украина.

12 мая 2026, 11:40 Ключевые даты и правила вступительной кампании-2026 Зарегистрировать кабинет абитуриента можно с 1 июля. Подача заявлений продлится с 19 июля по 1 августа, а списки рекомендованных к зачислению студентов опубликуют 6 августа. Чем особенна нынешняя вступительная кампания – на инфографике.

Она подчеркнула, что вопрос о возможном изменении структуры теста в ближайшие годы рассматриваться не будет.

«Нет возможности такое сделать. Я считаю, что нужно откровенно разговаривать друг с другом… Я не думаю, что у нас в следующем году, или через год или через другой период будет изменена структура», – сказала премьер, отвечая на вопрос, есть ли возможность сделать математику предметом на выбор.

Свириденко также отметила, что отказ от обязательного изучения математики может негативно повлиять как на качество подготовки абитуриентов, так и на развитие государства в целом, поскольку именно эти знания формируют базовые аналитические и профессиональные навыки.

Напомним, несколько дней назад группа народных депутатов предложила уменьшить в 2027 году количество обязательных предметов НМТ, оставив только украинский язык и историю Украины. Вместо этого математику участники тестирования смогут выбирать как дополнительный предмет.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой после этого заявил, что его ведомство не поддерживает такую инициативу.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что Кабинет министров хочет отменить Государственную итоговую аттестацию для выпускников с 2027 года.

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