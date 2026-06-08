«Мы не будем тихо умирать»: Зеленский об атаках вглубь рф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет уменьшать интенсивность ударов по территории россии и в дальнейшем продолжит наращивать атаки вглубь страны-агрессора.

Об этом глава государства рассказал в интервью для Sky News.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Зеленский говорит, что последние операции демонстрируют новые возможности украинских дронов и ракет, которые уже способны поражать цели не только вблизи границы, но и в крупных российских городах. Он упомянул недавние удары, в частности по районам Санкт-Петербурга, которые произошли во время экономического форума.

Зеленский подчеркнул, что Украина действует в ответ на российскую агрессию и не намерена «молча умирать».

«Мы будем сильнее с каждым днем. Мы не будем просто молча умирать. Мы будем отвечать», – заявил президент.

Он также отметил, что владимир путин реагирует только на «тотальное давление», и именно усиление таких действий, по его мнению, заставляет Кремль считаться с реальностью.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что Украина переносит боевые действия на территорию россии, чтобы показать последствия войны непосредственно для страны-агрессора.

Напомним, на прошлой неделе Силы обороны Украины провели успешную дальнобойную операцию, поразив стратегические объекты на территории россии, в частности Петербургский нефтяной терминал и военный завод «Прогресс» в Тамбовской области.

Также подразделения ССО Украины вместе с Силами беспилотных систем и СБУ нанесли удар по российской военно-морской базе «Кронштадт» вблизи Санкт-Петербурга.

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