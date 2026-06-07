Пентагон заявил о критическом уровне шпионской угрозы со стороны Израиля – СМИ

В США растет обеспокоенность из-за возможного усиления разведывательной активности Израиля. На этом фоне Агентство оборонной разведки США повысило уровень контрразведывательной угрозы со стороны ближневосточного союзника до наивысшей отметки «критический».

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По данным источников, новая оценка рисков была подготовлена в последние недели на фоне разногласий между Вашингтоном и Тель-Авивом относительно дальнейших действий в войне с Ираном. Внутренний документ DIA насчитывает семь страниц и содержит перечень инцидентов, которые вызвали дополнительные опасения у американских спецслужб.

В Пентагоне считают, что израильская сторона могла активизировать попытки сбора информации о внутренних дискуссиях в администрации президента США Дональда Трампа касательно конфликтов на Ближнем Востоке. В частности, речь идет о возможном мониторинге высокопоставленных чиновников и попытках получить сведения о процессе принятия решений в Белом доме.

В то же время официальный Израиль категорически отрицает обвинения. Представитель израильского посольства в Вашингтоне заявил, что утверждения о шпионаже против США являются «абсолютно ложными».

«Израиль не собирает разведывательную информацию об американских структурах, а тем более о правительственных чиновниках США. Наши спецслужбы работают против врагов, а не союзников», – подчеркнул дипломат.

В Пентагоне отказались комментировать информацию NBC News, а представитель Белого дома назвал публикацию «полностью ложной».

По словам собеседников телеканала, даже несмотря на союзнические отношения между странами, Израиль давно имеет репутацию государства, которое активно занимается разведкой, в том числе и в отношении партнеров. Американские чиновники отмечают, что во время поездок в Израиль должностные лица США традиционно соблюдают повышенные меры безопасности, используя отдельные телефоны и компьютеры, а также избегая обсуждения чувствительных тем в отельных номерах.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за расширения израильской военной операции в Ливане.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.